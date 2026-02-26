A 28ª rodada do Campeonato Inglês tem início com um confronto de realidades antagônicas. Nesta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, o lanterna Wolverhampton recebe o Aston Villa no estádio Molineux. A bola rola às 17h (horário de Brasília) em um duelo que coloca frente a frente a luta desesperada contra o rebaixamento e a ambição por uma vaga na Champions League.

Wolves em situação dramática

A temporada do Wolverhampton tem sido um pesadelo para seus torcedores. Ocupando a 20ª e última colocação na tabela, a equipe soma apenas 10 pontos. A campanha reflete a profunda crise no clube: em toda a competição, o time conquistou apenas uma vitória, somando sete empates e amargando 20 derrotas.

A forma recente não traz sinais de reação. Nos últimos cinco compromissos, a equipe não venceu, acumulando três derrotas e dois empates. Jogando em casa, o time precisa de uma mudança drástica de postura para tentar evitar o descenso para a Championship e fugir de marcas históricas negativas.

Villa mira a consolidação no G4

Do outro lado, o cenário é de otimismo, embora exija atenção. O Aston Villa faz uma campanha sólida e ocupa a 3ª posição na tabela, com 51 pontos. Com 15 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, a equipe se estabeleceu como uma das forças da Premier League nesta temporada 2025/26.

Apesar da boa colocação, o time oscilou recentemente. Nos últimos cinco jogos pela liga, o Villa registrou dois empates (contra Leeds e Bournemouth), uma vitória sobre o Brighton e duas derrotas (para Newcastle e Brentford). Chegando ao Molineux como favorito, a equipe de Unai Emery busca aproveitar a fragilidade do adversário para somar três pontos cruciais e manter a segurança na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Onde assistir ao jogo

Este duelo de extremos promete emoções, seja pela necessidade de sobrevivência dos donos da casa ou pela qualidade técnica dos visitantes. No Brasil, os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através dos canais ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.

Expectativas para a partida

O confronto é visto como decisivo para ambos os lados. O Wolverhampton luta para evitar o recorde de pior campanha na história da Premier League, pertencente ao Derby County (11 pontos em 2007/08). Com apenas 10 pontos e a 17 de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento, a queda parece iminente, restando a luta pela honra.

Para o Aston Villa, a partida é fundamental para se manter firme no G4. A expectativa é de domínio dos visitantes, que perderam apenas um dos últimos 11 jogos fora de casa e mantêm 100% de aproveitamento contra equipes da parte inferior da tabela nesta temporada.