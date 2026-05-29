O zagueiro francês Ibrahima Konaté, de 27 anos, deve deixar o Liverpool em junho de 2026, ao término de seu contrato atual. A saída ocorrerá sem custos de transferência para o clube, após o colapso das negociações para uma extensão contratual, conforme noticiado pela BBC.

Apesar de meses de conversas, as negociações entre os representantes de Konaté e a diretoria do Liverpool não resultaram em uma renovação. Em abril, havia a expectativa de que um novo acordo estivesse próximo, mas as partes não chegaram a um consenso.

Trajetória e conquistas em Anfield

Konaté chegou ao Liverpool em 2021, vindo do RB Leipzig, da Alemanha, por 35 milhões de libras (cerca de R$ 259,3 milhões). Ao longo de sua passagem por Anfield, o zagueiro fez 183 aparições pelo clube, marcando sete gols. Ele contribuiu para as conquistas da Copa da Liga Inglesa (2022 e 2024), Copa da Inglaterra (2022), Supercopa da Inglaterra (2022/23) e Premier League (2024/25).

Impacto e futuro do jogador

A saída de Konaté representa um desafio para os planos defensivos do técnico Arne Slot. O clube deverá estar ativo no mercado de transferências para reforçar sua defesa. Como agente livre, Konaté poderá negociar com qualquer equipe sem custos de transferência, atraindo interesse de diversos clubes europeus.