O lateral-esquerdo Neto Borges terminou a temporada em alta por conta das boas atuações na Championship, a segunda divisão do futebol inglês. Atuando pelo Bristol City, o jogador de 29 anos foi titular absoluto, contribuindo com seis assistências em 40 jogos durante a campanha da equipe. Ele estava emprestado pelo Middlesbrough.

Na Championship foram 2757 minutos jogados. Pensando nos números, o jogador obteve mais de três bolas recuperadas por jogo, mais de três cortes por partida e quase dois desarmes em cada jogo.

“Mais um término de temporada. Momento de refletir sobre o ano, o desempenho e os objetivos traçados. Que eu possa repetir os bons números no próximo ano. Feliz por terminar mais um ano bem, agora é descansar para voltar com ainda mais determinação”, disse Borges.

Neto Borges construiu a maior parte da sua carreira atuando em solo europeu. Atuou pelo Hammarby (Suécia), Genk (Tondela) e Clermont Foot (França), antes de chegar ao Middlesbrough.

No Vasco, Neto Borges teve uma breve passagem em 2020, por empréstimo junto ao Genk. Disputou 23 partidas e deu uma assistência. O Bristol terminou a temporada na 12ª colocação, com 62 pontos, que assegurou a permanência na segunda divisã.