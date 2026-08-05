O Barcelona segue em busca de acertar a contratação de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. De acordo com o jornal espanhol Marca, o diretor esportivo do Barça, Deco, viajou a Madri para se reunir com Fernando Hidalgo, empresário do atacante argentino, para tentar finalizar a transferência. Deco também visa estabelecer uma estratégia para garantir sua chegada ao clube catalão.

O Atlético de Madrid, contudo, tem sido um obstáculo na negociação, visto que se recusa a vender Álvarez. O Atleti chegou a recusar uma proposta do Barça de 100 milhões de euros (cerca de R$ 592 milhões) pelo atacante. O clube colchonero exige o pagamento da cláusula de rescisão do argentino, que gira em torno de 500 milhões de euros (cerca de R$ 2,9 bilhões).

Diante disso, a intenção de Deco e do próprio Barcelona é de tentar convencer o clube colchonero a abrir conversas pelo argentino. O clube catalão entende que uma postura firme de Álvarez pode ser crucial para viabilizar sua saída, de acordo com o jornal.

A movimentação de Deco acontece diante da insistência do técnico do Barça, Hansi Flick, por um substituto para Robert Lewandowski, que deixou o clube nesta janela. Na última segunda-feira, 3, o treinador voltou a exigir a contratação de um centroavante e Álvarez segue como principal alvo, segundo a apuração. O clube, porém, não irá esperar para sempre, visto a pressão de Flick.

“O Barça está confiante em sua contratação e explorará todas as opções para integrá-lo ao elenco da temporada 26/27, mas não fará uma oferta astronômica. […] O clube catalão afirma que esta semana será crucial para determinar as reais possibilidades de concretizar a sua contratação”, escreveu o jornal Marca.