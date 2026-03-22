O Real Madrid recebe o Atlético de Madrid neste domingo (22), às 17h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu. O aguardado Dérbi de Madri é válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol (La Liga) da temporada 2025/26 e coloca frente a frente o vice-líder e o terceiro colocado da competição.

O que está em jogo no Dérbi de Madri

O clássico é um confronto direto e crucial na parte de cima da tabela. Para a equipe merengue, a vitória em casa é fundamental para manter a perseguição ao líder Barcelona, que está quatro pontos à frente. Um tropeço pode significar uma distância quase irrecuperável na reta final. Já para os colchoneros, vencer o rival fora de casa representa a chance de solidificar a posição no G-4 — zona de classificação para a Liga dos Campeões — e diminuir a diferença para o próprio Real. Além disso, a partida tem clima de revanche para os donos da casa, que foram goleados por 5 a 2 no primeiro turno.

A busca pela consolidação merengue

Sob o comando de Álvaro Arbeloa, o Real Madrid entra em campo com a missão de defender a vice-liderança. Atualmente com 66 pontos, fruto de uma campanha sólida com 21 vitórias, três empates e quatro derrotas, a equipe busca maior estabilidade. A forma recente mostra uma leve oscilação, com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. Por isso, um triunfo no dérbi é visto como essencial para resgatar a confiança plena diante de sua exigente torcida.

Colchoneros embalados e de olho no rival

Do outro lado, o time comandado pelo experiente Diego Simeone chega com o objetivo claro de encurtar a distância para o rival direto. Ocupando a terceira colocação com 57 pontos (17 vitórias, seis empates e cinco derrotas), o Atlético vive um bom momento. Apesar de um revés na última rodada, a equipe vinha de uma impressionante sequência de quatro vitórias consecutivas, reafirmando a tradicional solidez tática e a força nos contra-ataques que marcam o trabalho do treinador argentino. Vale destacar que ambos os clubes vêm de compromissos por competições europeias no meio da semana, o que pode influenciar o desgaste físico dos atletas.

Onde assistir ao clássico

Com muita rivalidade histórica e pontos decisivos em disputa, o duelo promete alta intensidade do primeiro ao último minuto. No Brasil, os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelos serviços de streaming Disney+ e XSports. Na Europa, a transmissão fica por conta da Movistar+ (Espanha) e da DAZN (Portugal).