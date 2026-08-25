A temporada 2026/27 da Champions League 2026 já está desenhada. Trinta e um dos 36 participantes da fase de liga já foram definidos, com destaque para três clubes classificados nesta terça-feira, 25, via quarta e última fase preliminar: Bodo-Glimt (Noruega), LASK Linz (Áustria) e o estreante Sabah (Azerbaijão). O Paris Saint-Germain, da França, defende o bicampeonato.

Ao todo, 29 clubes (de Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Países Baixos, Portugal, Bélgica, Turquia e Tchéquia) garantiram vaga direta, enquanto outras 54 equipes tiveram de passar pelos playoffs. Os últimos sete garantidos serão definidos nesta semana.

A fase de liga começa em 8 de setembro e a final está programada para 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, do Atlético de Madrid, na capital espanhola.

Quando será o sorteio da Champions League 2026/27

O sorteio da fase de liga, disputada em pontos corridos, será realizada na quinta-feira, 27 de agosto de 2026, na sede da Uefa em Nyon, Suíça. A cerimônia tem início marcado para às 13h (horário de Brasília).

Todas as equipes classificadas à Champions 2026/27

Alemanha

Bayern de Munique (campeão do Campeonato Alemão)

Borussia Dortmund (2º colocado do Campeonato Alemão)

RB Leipzig (3º colocado do Campeonato Alemão)

Stuttgart (4º colocado do Campeonato Alemão)

Bélgica

Club Brugge (campeão do Campeonato Belga)

Espanha

Barcelona (campeão do Campeonato Espanhol)

Real Madrid (2º colocado do Campeonato Espanhol)

Villarreal (3º colocado do Campeonato Espanhol)

Atlético de Madrid (4º colocado do Campeonato Espanhol)

Betis (5º colocado do Campeonato Espanhol)

França

PSG (campeão do Campeonato Francês)

Lens (2º colocado do Campeonato Francês)

Lille (3º colocado do Campeonato Francês)

Inglaterra

Arsenal (campeão do Campeonato Inglês)

Manchester City (2º colocado do Campeonato Inglês)

Manchester United (3º colocado do Campeonato Inglês)

Aston Villa (4º colocado do Campeonato Inglês)

Liverpool (5º colocado do Campeonato Inglês)

Itália

Inter de Milão (campeã do Campeonato Italiano)

Napoli (2º colocado do Campeonato Italiano)

Roma (3ª colocado do Campeonato Italiano)

Como (4º colocado do Campeonato Italiano)

Holanda

PSV (campeão do Campeonato Neerlandês)

Feyernoord (2º colocado do Campeonato Neerlandês)

Portugal

Porto (campeão do Campeonato Português)

Sporting (2º colocado do Campeonato Português)

Tchéquia

Slavia Praga (campeão do Campeonato Tcheco)

Turquia

Galatasaray (campeão do Campeonato Turco)

Ucrânia

Shakhtar Donestk (campeão do Campeonato Ucraniano)

Noruega

Bodo/Glimt (2º colocado do Campeonato Norueguês)

Azerbaijão

Sabah (campeão do Campeonato Azerbaijano)

Áustria

LASK Linz (campeão austríaco)