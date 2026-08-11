Os jogos de volta da terceira fase preliminar da Champions League foram disputados nesta terça-feira, 11. As equipes que somaram melhor placar no agregado se classificaram para a quarta fase preliminar, chamada de “Playoff Round” pela Uefa.
Assim, os sete vencedores da próxima etapa se juntam aos 29 clubes já classificados para a fase de liga. Os duelos dos playoffs serão disputados entre os dias 18 e 26 de agosto, em ida e volta.
Os jogos do playoff preliminar da Champions League
- Levski Sofia (BUL) x AEK Athens (GRE)
- Celtic (ESC) x LASK (AUS)
- Dinamo Zagreb (CRO) x Viking (NOR)
- Slovan Bratislava (EVQ) x Celje (EVN)
- Hapoel Be’er Sheva (ISR) x Sabah (AZE)
- Fenerbahçe (TUR) x Lyon (FRA)
- NEC (HOL) x Bodo/Glitm (NOR)
Os times já classificados para a fase de liga da Champions 2026/27
- Arsenal (ING)
- Aston Villa (ING)
- Atlético de Madrid (ESP)
- Borussia Dortmund (ALE)
- Barcelona (ESP)
- Bayern München (ALE)
- Club Brugge (BEL)
- Como (ITA)
- Feyenoord (HOL)
- Galatasaray (TUR)
- Inter (ITA)
- RB Leipzig (ALE)
- Lens (FRA)
- Lille (FRA)
- Liverpool (ING)
- Manchester City (ING)
- Manchester United (ING)
- Napoli (ITA)
- Paris Saint Germain (FRA)
- Porto (POR)
- PSV (HOL)
- Real Betis (ESP)
- Real Madrid (ESP)
- Roma (ITA)
- Shakhtar (UCR)
- Slavia Praha (CHE)
- Sporting (POR)
- Stuttgart (ALE)
- Villarreal (ESP)