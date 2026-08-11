Os jogos de volta da terceira fase preliminar da Champions League foram disputados nesta terça-feira, 11. As equipes que somaram melhor placar no agregado se classificaram para a quarta fase preliminar, chamada de “Playoff Round” pela Uefa.

Assim, os sete vencedores da próxima etapa se juntam aos 29 clubes já classificados para a fase de liga. Os duelos dos playoffs serão disputados entre os dias 18 e 26 de agosto, em ida e volta.

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Os jogos do playoff preliminar da Champions League

  • Levski Sofia (BUL) x AEK Athens (GRE)
  • Celtic (ESC) x LASK (AUS)
  • Dinamo Zagreb (CRO) x Viking (NOR)
  • Slovan Bratislava (EVQ) x Celje (EVN)
  • Hapoel Be’er Sheva (ISR) x Sabah (AZE)
  • Fenerbahçe (TUR) x Lyon (FRA)
  • NEC (HOL) x Bodo/Glitm (NOR)

Os times já classificados para a fase de liga da Champions 2026/27

  • Arsenal (ING)
  • Aston Villa (ING)
  • Atlético de Madrid (ESP)
  • Borussia Dortmund (ALE)
  • Barcelona (ESP)
  • Bayern München (ALE)
  • Club Brugge (BEL)
  • Como (ITA)
  • Feyenoord (HOL)
  • Galatasaray (TUR)
  • Inter (ITA)
  • RB Leipzig (ALE)
  • Lens (FRA)
  • Lille (FRA)
  • Liverpool (ING)
  • Manchester City (ING)
  • Manchester United (ING)
  • Napoli (ITA)
  • Paris Saint Germain (FRA)
  • Porto (POR)
  • PSV (HOL)
  • Real Betis (ESP)
  • Real Madrid (ESP)
  • Roma (ITA)
  • Shakhtar (UCR)
  • Slavia Praha (CHE)
  • Sporting (POR)
  • Stuttgart (ALE)
  • Villarreal (ESP)