O futuro de Endrick pode ganhar um novo capítulo na Europa. Após encerrar sua passagem por empréstimo pelo Lyon e disputar a última Copa do Mundo com a seleção brasileira, o atacante entrou na mira de três clubes do futebol espanhol: Real Sociedad, Real Betis e Villarreal. A informação é do jornal espanhol Mundo Deportivo.

Nas últimas semanas, também passou a circular a informação de um monitoramento da Roma, da Itália, para um empréstimo em moldes diferentes do que teve no futebol francês.

A ideia de negócio dos italianos é semelhante ao adotado pelo clube espanhol na negociação do meia Nico Paz com o Como, garantindo que o Real Madrid mantenha o controle sobre o futuro do atleta caso ele se destaque na Serie A.

Entre os interessados da LaLiga, Betis e Villarreal garantiram vaga na Champions League, enquanto a Real Sociedad disputará a Liga Europa.

Apesar de ter tido números expressivos no Lyon – acumulando 8 gols e 9 assistências em 21 partidas -, Endrick reencontra um setor ofensivo extremamente congestionado no Santiago Bernabéu.

Mesmo tendo marcado gol na estreia da pré-temporada, a concorrência tem nomes como Kylian Mbappé, Vinicius Junior, de contrato renovado, Brahim Diaz, Rodrygo e a mais recente aquisição: o marfinense Yan Diomande.

Para complicar ainda mais a busca por espaço, o clube madrilenho acertou recentemente a contratação do jovem atacante Carlos Espí, ex-Levante, para suprir a saída de Gonzalo García para o Fulham, aumentando as opções de ataque à disposição da comissão técnica.