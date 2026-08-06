A novela da renovação de Vinicius Júnior no Real Madrid parece estar chegando ao fim, com um desfecho positivo para o clube espanhol. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, nesta quinta-feira, 6, as conversas estão em fases finais e restam apenas detalhes finais para a assinatura do novo contrato.

A negociação, antes considerada difícil, foi destravada na última quarta, após o clube subir a oferta e se aproximar dos valores pedidos pelo atacante. O Real Madrid não descartava negociar Vini na janela, para não perdê-lo de graça no futuro.

O contrato de Vini com o Real Madrid se encerra no meio de 2027 e o jogador pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro do ano que vem. O Arsenal acompanha de perto a situação contratual do brasileiro. O treinador dos Gunners, Mikel Arteta, chegou a entrar em contato com o brasileiro para apresentar o projeto do clube inglês.

De acordo com o jornalista italiano, o treinador José Mourinho “faz força” internamente para que o jogador fique. Existiam dúvidas quanto a relação entre o técnico português e o brasileiro, após as críticas de Mourinho ao comportamento de Vini durante o caso Prestianni.