Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé vivem um clima de tensão em meio à discussão sobre a Bola de Ouro. Segundo Jérôme Rothen, ex-jogador do PSG e atual comentarista da RMC Sport, o atleta do PSG se irritou com uma fala do astro do Real Madrid. Ao L’Équipe, Mbappé afirmou que Dembélé “sempre foi visto como um jogador talentoso”, enquanto ele sempre foi “visto como o escolhido”.

“Dembélé levou isso muito a mal, com certeza. Ele está muito bravo com Kylian Mbappé. Para ele, é uma forma de traição. São palavras fortes, mas é exatamente assim que ele vê a situação. E não é só ele. É todo mundo ao redor do Ousmane, as pessoas que estão com ele no vestiário do PSG. Os companheiros de seleção francesa também”, iniciou Rothen.

“Me disseram que muitos jogadores da seleção francesa não entendem, mais uma vez, todos os comentários dele, e que estão mais do lado do Dembélé do que do Mbappé. E, no entanto, é o mesmo time, mas aparentemente agora existem dois lados opostos”, finalizou.

Resposta de Dembélé para Mbappé

Após o jogo contra o Brest, no último domingo, 13, o atacante do PSG rebateu a fala de seu companheiro de seleção sobre suas trajetórias no futebol.

“Como eu disse, nunca fui ‘o escolhido’, mas trabalhei incrivelmente duro. E no ano passado fui recompensado”, disse Dembélé à Ligue 1+.

“Vamos ver este ano, estou tranquilo. Sempre fui um daqueles que ficam no fundo da sala, trabalhando duro, durante toda a minha carreira assim, nunca disse uma palavra. Tudo o que fiz foi trabalhar duro”, complementou.