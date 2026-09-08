Atual vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé revelou seu top 3 para o troféu de 2026. Em entrevista à revista France Football, organizadora do prêmio, o francês apontou Kvaratskhelia, Harry Kane e Kylian Mbappé como favoritos. O atleta, contudo, não estabeleceu uma ordem, mas acredita que um jogador do PSG será o vencedor.
“Acho que vai ficar nas mãos de um jogador do Paris Saint-Germain. O meu top 3? Sem ordem: Kvara, Harry Kane, que fez uma boa temporada, uma temporada muito, muito boa, aliás, e, acho que [Kylian] Mbappé“, revelou.
No trio apontado pelo atacante, Kvara é o único jogador do PSG. Além do georgiano, outros atletas do clube francês, incluindo Dembélé, foram indicados ao prêmio: Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fábian Ruiz e Vitinha. Apesar disso, o atual vencedor da Bola de Ouro se recusou a se colocar entre os favoritos.
“Ah, não, eu vou me meter nessa? Não, eu nunca me meto em coisas assim. Nunca voto em mim mesmo. Se sou eu quem está falando, não voto em mim”, disse Dembélé.
A lista de indicados ao prêmio foi divulgada nesta terça-feira, 8. A cerimônia acontece no dia 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra.
Os indicados da Bola de Ouro Masculina de 2026
- Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
- Marc Cucurella (Chelsea/Espanha)
- Ousmane Dembelé (PSG/França)
- Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
- Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
- Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
- Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
- Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
- Achraf Hakimi (PSG/Marrocos)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Kvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
- Marquinhos (PSG/Brasil)
- Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
- Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
- Nuno Mendes (PSG/Portugal)
- Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)
- Michael Olise (Bayern de Munique/França)
- João Neves (PSG/Portugal)
- Willian Pacho (PSG/Equador)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah/México)
- Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
- Rodri (Manchester Cuty/Espanha)
- Fábian Ruiz (PSG/Espanha)
- Ferran Torres (Barcelona/Espanha)
- William Saliba (Arsenal/França)
- Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
- Vinícius Jr. (Real Madrid/Brasil)
- Vitinha (PSG/Portugal)