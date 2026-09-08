A revista France Football, organizadora da Bola de Ouro, divulgou, nesta terça-feira, 8, a lista de indicados ao prêmio de 2026. A cerimônia deste ano acontece no dia 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra.

Alguns craques, porém, sequer venceram o principal troféu individual do futebol. Pelé, por exemplo, nunca conquistou o prêmio, mas foi reconhecido, em 2015, pela France Football como vencedor em sete anos (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1970). Assim como o Rei, Diego Maradona (1986 e 1990), Garrincha (1962), Romário (1994) e Mario Kempes (1978) também foram contemplados pela revista.

Entre 1956 e 1994, a France Football concedia o prêmio apenas para jogadores europeus. A partir de 1995, a revista passou a considerar também atletas estrangeiros em atividade na Europa. Em 2006, a Bola de Ouro deixou de ter restrições.

PLACAR relembra dez craques que nunca conquistaram a Bola de Ouro*.

Carregando imagem 10 fotos 01 / 10 Pelé comemora em Brasil x Tchecoslováquia, pela Copa do Mundo de 1970, no Estádio de Jalisco - Lemyr Martins/PLACAR

*Pelé (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1970), Diego Maradona (1986 e 1990) e Romário (1994) foram reconhecidos posteriormente como vencedores da Bola de Ouro.

