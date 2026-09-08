A revista francesa France Football anunciou os goleiros finalistas à Bola de Ouro 2026, na manhã desta terça-feira, 8. Com dez nomes entre os jogadores masculinos, e cinco entre as jogadoras, os vencedores serão anunciados no dia 26 de outubro, em uma cerimônia realizada em Londres.
Os dez goleiros finalistas são: Yassine Bounou (Marrocos), Thibaut Courtois (Bélgica), Joan García (Espanha), Gregor Kobel (Suíça), Emiliano Martínez (Argentina), Édouard Mendy (Senegal), David Raya (Espanha), Matvey Safonov (Rússia), Unai Simón (Espanha) e Vozinha (Cabo Verde).
A grande surpresa é Vozinha, atleta desconhecido que se tornou um fênomeno nas redes sociais após ótimas atuações na Copa do Mundo 2026. O cabo-verdiano é um dos três atletas africanos na lista, ao lado de Mendy e Bono, um número inédito para o continente.
A premiação, que existe desde 2019, foi vencida pela primeira vez por Alisson, do Liverpool. Os maiores vencedores do prêmio são Emiliano Martínez e Gianluigi Donnarumma, com dois troféus cada.
Entre as cinco goleiras finalistas ao prêmio, Lorena, do Kansas City, é a única brasileira. A lista é formada por: Ayaka Yamashita (Japão e Manchester City), Lorena (Brasil e Kansas City), Hannah Hampton (Inglaterra e Chelsea), Cata Coll (Espanha e Barcelona), Ann-Katrin Berger (Alemanha e Gotham FC).
A premiação na categoria feminina acontece apenas desde o ano passado. A primeira vencedora foi Hannah Hampton, do Chelsea e da seleção inglesa.
Todos os goleiros vencedores
- 2019 – Alisson (Liverpool e Brasil)
- 2021 – Gianluigi Donnarumma (PSG, Milan e Itália)
- 2022 – Thibaut Courtois (Real Madrid e Bélgica)
- 2023 – Emiliano Martínez (Aston Villa e Argentina)
- 2024 – Emiliano Martínez (Aston Villa e Argentina)
- 2025 – Gianluigi Donnarumma (PSG e Itália)