Rodri é eleito o melhor jogador do mundo pela Bola de Ouro

A edição de 2024 da Bola de Ouro trouxe surpresas ao cenário futebolístico. Em uma reviravolta inesperada, Rodri, do Manchester City, foi coroado o melhor jogador, superando o favorito Vinicius Junior, destaque do Real Madrid.

O evento, realizado no Teatro Chatelet, Paris, reuniu 30 indicados, mas a ausência de Vinicius e outros favoritos chamou a atenção. Rumores sugeriam que a decisão já havia sido comunicada ao clube e ao jogador antes da cerimônia.

Motivos da Escolha de Rodri

Rodri brilhou em 2023/2024, liderando o Manchester City na Premier League e a Espanha na Eurocopa com desempenhos notáveis, acumulando nove gols e 13 assistências. Sua recuperação de lesão e calorosa recepção dos fãs evidenciaram seu impacto no futebol europeu.

Por Que Vinicius Junior Não Foi o Vencedor?

Vinicius Junior teve uma temporada vitoriosa com o Real Madrid, conquistando a Liga dos Campeões e outros títulos, além de 24 gols e nove assistências. No entanto, suas conquistas ficaram aquém do desempenho de Rodri no cenário europeu.

Impacto para o Brasil no Futebol Mundial

Desde Kaká em 2007, o Brasil não tem um vencedor da Bola de Ouro. Vinicius Junior mostrou o talento brasileiro internacionalmente, mas o prêmio pessoal continua fugindo. Isso destaca os desafios do Brasil em reassumir o protagonismo no futebol mundial.

Premiações Femininas e Sub-21

A France Football também celebrou o futebol feminino e jovens promessas. Aitana Bonmatí da Espanha foi bicampeã com a Bola de Ouro feminina. Entre brasileiras, Gabi Portilho e Tarciane tiveram destaque. No sub-21, Lamine Yamal do Barcelona venceu, com Savinho do Brasil na quarta colocação.