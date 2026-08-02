Na última terça-feira, 28, o Colo Colo deveria ter recebido Vozinha para exames médicos e assinatura de contrato. No entanto, o goleiro não apenas adiou o compromisso três vezes, como também ficou mais próximo de um acerto com o Berkane, do Marrocos.
Segundo informações do jornalista Raphael Bózeo, o clube africano mantém negociações avançadas com Bubista, técnico famoso por comandar a seleção de Cabo Verde na histórica primeira participação na Copa do Mundo de 2026. Caso o acordo seja fechado, o clube também fará uma proposta para Vozinha.
Diante das ausências, o presidente do clube, Jaime Pizarro, disse a imprensa ser “preciso haver um prazo”. O jornal Lance informa que o goleiro foi visto em Lisboa, sem dar indícios de que viajaria para Santiago, capital chilena.
A ascensão de Vozinha
Após o empate contra a Espanha, na Copa e 2026, Vozinha ganhou fama sob a meta de Cabo Verde. Além de milhões de seguidores nas redes sociais, o goleirão também acumulou boas atuações contra Uruguai, Arábia Saudita e Argentina.
Livre no mércado após fim de contrado com o GD Chaves, de Portugal, ele foi oferecido a equipes como Atlético-GO, Avaí e Ceará no futebol brasileiro, além do Inter Miami nos Estados Unidos.
No entanto, escolheu o Colo Colo, que chegou a anunciá-los nas redes sociais e o aguardava até a última semana — quando entrou nos planos do Berkane.