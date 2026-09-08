Os indicados para a Bola de Ouro de 2026 fora divulgados nesta terça-feira, 8. Por meio de suas redes de comunicação, a revista France Football, organizadora da premiação, atualizou progressivamente quem concorre a cada categoria.

A cerimônia será realizada no dia 26 de outubro, em Londres. Será a primeira vez na história que o evento acontecerá fora de Paris.

O Brasil tem cinco nomes indicados. Entre os jogadores, aparecem os zagueiros Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG e Vinicius Junior, do Real Madrid.

A goleira Lorena, do Kansas City, está indicada para Melhor Jogadora do Mundo e para Melhor Goleira, enquanto o Flamengo concorre a Clube do Ano no Futebol Masculino.

Dentre os favoritos ao prêmio masculino estão o francês Kylian Mbappé, que já avisou que votará em si mesmo, seu compatriota Ousmane Dembelé, atual vencedor do prêmio, os espanhóis Lamine Yamal e Rodri, o inglês Harry Kane, e Lionel Messi, maior vencedor da Bola de Ouro, com oito honrarias.

O Brasil amarga um jejum de quase duas décadas. O último representante do país a vencer o prêmio masculino foi Kaká, em 2007, em seu auge no Milan.

Dembélé, emocionado, celebra a Bola de Ouro e reviravolta na carreira - Mohammed Badra/EFE

Dembélé, emocionado, celebra a Bola de Ouro e reviravolta na carreira – Mohammed Badra/EFE

Os indicados da Bola de Ouro 2026

Bola de Ouro masculina

  • Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
  • Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
  • Marc Cucurella (Chelsea/Espanha)
  • Ousmane Dembelé (PSG/França)
  • Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
  • Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
  • Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
  • Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
  • Achraf Hakimi (PSG/Marrocos)
  • Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
  • Kvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
  • Marquinhos (PSG/Brasil)
  • Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
  • Nuno Mendes (PSG/Portugal)
  • Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)
  • Michael Olise (Bayern de Munique/França)
  • João Neves (PSG/Portugal)
  • Willian Pacho (PSG/Equador)
  • Julián Quiñones (Al-Qadsiah/México)
  • Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
  • Rodri (Manchester Cuty/Espanha)
  • Fábian Ruiz (PSG/Espanha)
  • Ferran Torres (Barcelona/Espanha)
  • William Saliba (Arsenal/França)
  • Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
  • Vinícius Jr. (Real Madrid/Brasil)
  • Vitinha (PSG/Portugal)

Ballon d'Or
Ballon d'Or
L'Équipe
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OUR 2026 MEN'S BALLON D'OR NOMINEES! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham 🇪🇸 Pau Cubarsí 🇪🇸 Marc Cucurella 🇫🇷 Ousmane Dembélé 🇨🇴 Luis Díaz 🇵🇹 Bruno Fernandes 🇧🇷 Gabriel 🇳🇴 Erling Haaland 🇲🇦 Achraf Hakimi 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane 🇬🇪 Khvitcha Kvaratskhelia 🇪🇸 Lamine Yamal 🇸🇳 Sadio Mané 🇧🇷 Marquinhos 🇦🇷 Show more

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Bola de Ouro feminina

  • Selma Bacha (Lyon/França)
  • Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
  • Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
  • Esmee Brugts (Barcelona/Holanda)
  • Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
  • Scarlett Camberos (América do México/México)
  • Kerstin Casparij (Manchester City/Holanda)
  • Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi)
  • Cata Coll (Barcelona/Espanha)
  • Melchie Dumonay (Lyon/Haiti)
  • Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
  • Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)
  • Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
  • Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
  • Rose Lavelle (Gotham FC/Estados Unidos)
  • Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)
  • Mapi León (Barcelona/Espanha)
  • Lorena (Kansas City/Brasil)
  • Melvine Malard (Chelsea/França)
  • Manaka Matsukubo (Chelsea/Japão)
  • Vivianne Miedema (Manchester City/Holanda)
  • Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
  • Cláudia Pina (Barcelona/Espanha)
  • Alexia Putellas (London City/Espanha)
  • Caroline Weir (Real Madrid/Alemanha)
  • Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica)
  • Wendie Rennard (Lyon/França)
  • Momoko Tanikawa (Bayern de Munique/Japão)
  • Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)

Melhor Goleiro

  • Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
  • Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
  • Joan García (Barcelona/Espanha)
  • Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
  • Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
  • David Raya (Arsenal/Espanha)
  • Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
  • Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
  • Matvey Safonov (PSG/Rússia)

Melhor Goleira

  • Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
  • Cata Coll (Barcelona/Espanha)
  • Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
  • Lorena (Kansas City/Brasil)
  • Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)

Melhor Técnico (masculino)

  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis de La Fuente (Espanha)
  • Unai Emery (Aston Villa)
  • Vincente Kompany (Bayern de Munique)
  • Luis Enrique (PSG)

Melhor Técnico (feminino)

  • Jonatan Giráldez (Lyon)
  • Andrée Jeglertz (Manchester City)
  • Nils Nielsen (Japão)
  • Pere Romeu (Barcelona)
  • Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)

Clube do Ano (masculino)

  • Arsenal
  • Bayern de Munique
  • Bodo/Glimt
  • Flamengo
  • Paris Saint-Germain

Clube do Ano (feminino)

  • Barcelona
  • Bayern de Munique
  • América do México
  • Manchester City
  • Lyon

Melhor Jogadora sub-21

  • Veerle Buurman (Chelsea/Holanda)
  • Vicky López (Barcelona/Espanha)
  • Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)
  • Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)
  • Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos)

Melhor Jogador sub-21

  • Kerim Alajbegović (RB Salzburg e Juventus/Bósnia)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos)
  • Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
  • Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim)
  • Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)
  • Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)
  • Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
  • Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça)
  • Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)
  • Warren Zaïre-Emery (PSG/França)

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