A divulgação dos indicados à Bola de Ouro 2026 acontece nesta terça-feira, 8. Como costuma acontecer em anos de Copa do Mundial, o torneio passou a ocupar um grande peso no debate.

No entanto, atuações por clubes, títulos, protagonismo e impacto em jogos decisivos seguem sendo fatores importantes. Com isso, a disputa pelo prêmio individual não tem um grande favorito.

Assim, PLACAR relembrou a temporada dos principais candidatos e levantou os pontos que influenciam na análise. Confira:

Kylian Mbappé

Mbappé encerra mais uma temporada entre os principais jogadores do mundo. O francês voltou a acumular números expressivos pelo Real Madrid e foi o principal nome da França durante a Copa do Mundo.

O atacante marcou 58 gols e anotou 13 assistências em 60 partidas na temporada. Dez desses tentos foram marcados na Copa do Mundo. Por outro lado, o desempenho coletivo do Real Madrid pode limitar suas chances.

Harry Kane

Kane marcou 61 gols em 51 partidas pelo Bayern de Munique na temporada. Destaque da equipe, ainda marcou 12 vezes pela seleção inglesa, sendo seis no Mundial.

A Inglaterra não conquistou a Copa do Mundo, mas realizou campanha competitiva. Em cenário parecido, o Bayern parou na semifinal da Champions League.

Rodri

O volante espanhol não disputa o prêmio com base em gols ou estatísticas ofensivas, mas pelo impacto nas equipes que defende. Campeão mundial com a Espanha, voltou a ser apontado entre os melhores.

Rodri foi o vencedor da Bola de Ouro de 2024, superando Vinicius Júnior. O fator do Mundial pode ser determinante.

Lamine Yamal

O jovem de 19 anos não fez uma grande Copa do Mundo, prejudicado por uma lesão que atrapalhou sua preparação. Porém, pesam a seu favor o título da Espanha e a consolidação como grande nome do Barcelona.

Foram 25 gols em 57 jogos na temporada por clube e seleção. Lamine ainda somou 20 assistências.

Ousmane Dembélé

Atual vencedor da Bola de Ouro, Dembélé permanece entre os principais candidatos ao prêmio. O francês manteve alto nível pelo PSG, campeão da Champions pela segunda vez consecutiva.

O atacante marcou seis gols e assistiu outros dois na Copa do Mundo. Em jogos por clube e seleção, marcou 26 vezes e somou 15 assistências em 51 jogos na temporada.

Data e local da Bola de Ouro 2026

A cerimônia da Bola de Ouro 2026 será realizada no dia 26 de outubro, em Londres. Será a primeira vez na história que o evento acontecerá fora de Paris.