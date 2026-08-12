O Fenerbahçe anunciou a contratação de Romelu Lukaku, nesta terça-feira, 12. O atacante belga chega poucos dias após Mohamed Salah ser oficializado pelo Trabzonspor, em mais um movimento do futebol turco nesta janela de transferências.

Os dois astros se juntam a nomes como Victor Osimhen, Leroy Sané, Ilkay Gundogan, N’Golo Kanté, Ederson, Dusan Vlahovic e Leandro Trossard, que já atuam no país. Assim, a atual temporada reforça uma tendência recente e levanta uma questão cada vez mais inevitável: o futebol turco vive sua era mais estrelada?

Atualmente casa de Salah, Lukaku, Osimhen e Kanté, a liga recebeu outras grandes figuras em seu passado. No entanto, raramente tantos atletas badalados estiveram juntos. Da chegada de Gheorghe Hagi nos anos 1990 às contratações desta janela, o Campeonato Turco passou por diferentes ondas de investimento e contratações badaladas.

Antecedentes e início das estrelas

Até o fim dos anos 1980, o futebol turco possuía pouca capacidade para competir financeiramente com os principais centros europeus e sul-americanos. Assim, os clubes recorriam majoritariamente a jogadores da antiga Iugoslávia, Romênia, Bulgária e Alemanha.

Nomes desse calibre foram os goleiros Zoran Simovic, pelo Galatasaray, e Toni Schumacher, pelo Fenerbahçe. Na mesma época, jogadores turcos como Ridvan Dilmen e Tanju Çolak eram destaques da liga.

O primeiro grande movimento aconteceu apenas na segunda metade da década de 1990. Após deixar o Barcelona, Gheorghe Hagi defendeu o Galatasaray, onde conquistaria a Copa da Uefa de 2000. Ao seu lado estavam outros nomes de peso, como Gheorghe Popescu e Claudio Taffarel.

No mesmo período, o Fenerbahçe atraiu Jay-Jay Okocha. Enquanto isso, Hakan Sukur, Bulent Korkmaz, Okan Buruk e Emre Belozoglu formavam a geração de ouro do futebol turco no Galatasaray.

Alex capitão do Fenerbahçe

No início dos anos 2000, outras grandes figuras foram para a Turquia. O Fenerbahçe contratou Ariel Ortega, Nicolas Anelka, Pierre van Hooijdonk, Stephen Appiah e Roberto Carlos. O lateral-esquerdo deixou o Real Madrid em 2007, após mais de uma década defendendo o clube espanhol, e foi uma das maiores contratações da história da liga.

O período ainda teve a chegada de Alex, que, embora tenha sido contratado com menor badalação, se tornou ídolo histórico do time de Istambul. Ao lado do brasileiro, Tuncay Sanli era o principal destaque turco da equipe.

Os anos dos medalhões e as atuais estrelas

Os anos 2010 firmaram o Campeonato Turco como um dos principais destinos para os medalhões do futebol europeu. Em 2013, o Galatasaray anunciou Didier Drogba e Wesley Sneijder. Pouco depois, Lukas Podolski também defenderia o clube.

Já o Fenerbahçe apostou em Robin van Persie e Nani para a temporada 2015/16. No mesmo período, o Besiktas contratou Ricardo Quaresma e, posteriormente, fechou com Pepe após o fim de seu ciclo no Real Madrid. Fora dos principais clubes, o Antalyaspor ainda contratou Samuel Eto’o, em 2015.

Mais de uma década depois, a liga turca agora é vista como uma competição repleta de destaques. O Galatasaray atual conta com figuras como Osimhen, Baris Yilmaz, Leroy Sané, Gabriel Sara e Ilkay Gundogan. O Fenerbahçe respondeu juntando Romelu Lukaku, Ederson, N’Golo Kanté, Matteo Guendouzi, Marco Asensio e Mason Greenwood.

Além deles, há figuras como Leandro Trossard, Dusan Vlahovic, Orkun Kokçu e Rafa Silva, do Besiktas. O Trabzonspor, por sua vez, movimentou o mercado ao contratar Mohamed Salah e reforçar um elenco que já contava com Andre Onana e Ernest Muci.