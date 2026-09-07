A revista France Football anuncia na próxima terça-feira, 8 de setembro, a lista dos 30 indicados para a 70ª edição do prêmio, em um ano sem um favorito claro. É possível prever, porém, que o Brasil alcançará duas décadas de jejum. Isto porque nenhum atleta do país figura entre os principais candidatos ao prêmio e a última vez que um atleta do Brasil ergueu a Bola de Ouro foi em 2007, quando Kaká viveu o seu auge no Milan.
Desde então, apenas dois jogadores do Brasil ficaram no pódio: Neymar ficou com o terceiro lugar na Bola de Ouro em 2015 e 2017 e Vinicius Junior foi o segundo em uma controvertida eleição de 2024, que terminou com o espanhol Rodri como vencedor. Vini Jr., de certa forma, encerrou o jejum do Brasil sem ter atletas eleitos melhor do mundo ao vencer o prêmio The Best da Fifa daquele ano.
Vale lembrar que a Bola de Ouro e o prêmio da Fifa, criado em 1991, são premiações distintas, com exceção de um curto período de fusão entre 2010 e 2015, quando era chamado de Fifa Ballon D’Or.
Zerado em títulos com o Real Madrid e a seleção, Vinicius Junior não figura entre os favoritos para 2026: a lista tem novamente Ousmane Dembelé e Rodri, últimos vencedores, além de Lamine Yamal, Erling Haaland, Harry Kane, Lionel Messi e Kylian Mbappé.
O francês do Real Madrid disse, inclusive, que votará nele próprio e que merece vencer a Bola de Ouro pela primeira vez. O período de avaliação vai até 19 de julho, dia em que a Espanha foi coroada campeã mundial contra a Argentina.
O Brasil na Bola de Ouro
A Bola de Ouro, criada em 1956 pela France Football, ficou por muito tempo restrito ao Velho Continente, já que até 1994 apenas atletas europeus podiam disputá-la. É por essa razão que craques como o argentino Diego Armando Maradona e o brasileiro Pelé jamais conquistaram uma Bola de Ouro. A Fifa se aproveitou desta falha e em 1991 criou seu próprio troféu de número 1 do mundo, vencido pelo alemão Lothar Matthäus.
Preocupada com a concorrência, em 1995, enfim, a Bola de Ouro abriu suas fronteiras, com o liberiano George Weah como campeão – e, até hoje, o único africano a ganhá-la. O Brasil tem quatro vencedores da Bola de Ouro: Ronaldo (duas vezes), Rivaldo, Ronaldinho e Kaká). Lionel Messi é o maior vencedor do troféu, com oito conquistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023).
Em 2015, a France Football tentou fazer justiça e refez suas contas, apenas de maneira honorária, e informou que Pelé teria vencido a Bola de Ouro sete vezes: em 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1970.
Todos os vencedores da Bola de Ouro
- 1956 – Stanley Matthews (Inglaterra)
- 1957 – Alfredo Di Stéfano (Argentina)
- 1958 – Raymond Kopa (França)
- 1959 – Alfredo Di Stéfano (Argentina)
- 1960 – Luis Suárez (Espanha)
- 1961 – Omar Sivori (Argentina)
- 1962 – Josef Masopust (Tchecoslováquia)
- 1963 – Lev Yashin (União Soviética)
- 1964 – Denis Law (Escócia)
- 1965 – Eusébio (Portugal)
- 1966 – Bobby Charlton (Inglaterra)
- 1967 – Flórián Albert (Hungria)
- 1968 – George Best (Inglaterra)
- 1969 – Gianni Rivera (Itália)
- 1970 – Gerd Müller (Alemanha)
- 1971 – Johan Cruijff (Holanda)
- 1972 – Franz Beckenbauer (Alemanha)
- 1973 – Johan Cruijff (Holanda)
- 1974 – Johan Cruijff (Holanda)
- 1975 – Oleg Blokhin (União Soviética)
- 1976 – Franz Beckenbauer (Alemanha)
- 1977 – Allan Simonsen (Dinamarca)
- 1978 – Kevin Keegan (Inglaterra)
- 1979 – Kevin Keegan (Inglaterra)
- 1980 – Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)
- 1981 – Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)
- 1982 – Paolo Rossi (Itália)
- 1983 – Michel Platini (França)
- 1984 – Michel Platini (França)
- 1985 – Michel Platini (França)
- 1986 – Igor Belanov (União Soviética)
- 1987 – Ruud Gullit (Holanda)
- 1988 – Marco Van Basten (Holanda)
- 1989 – Marco Van Basten (Holanda)
- 1990 – Lothar Matthäus (Alemanha)
- 1991 – Jean-Pierre Papin (França)
- 1992 – Marco Van Basten (Holanda)
- 1993 – Roberto Baggio (Itália)
- 1994 – Hristo Stoichkov (Bulgária)
- 1995 – George Weah (Libéria)
- 1996 – Mathias Sammer (Alemanha)
- 1997 – Ronaldo (Brasil)
- 1998 – Zinedine Zidane (França)
- 1999 – Rivaldo (Brasil)
- 2000 – Luís Figo (Portugal)
- 2001 – Michael Owen (Inglaterra)
- 2002 – Ronaldo (Brasil)
- 2003 – Pavel Nedved (República Tcheca)
- 2004 – Andriy Shevchenko (Ucrânia)
- 2005 – Ronaldinho Gaúcho (Brasil)
- 2006 – Fabio Cannavaro (Itália)
- 2007 – Kaká (Brasil)
- 2008 – Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2009 – Lionel Messi (Argentina)
- 2010 – Lionel Messi (Argentina)
- 2011 – Lionel Messi (Argentina)
- 2012 – Lionel Messi (Argentina)
- 2013 – Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2014 – Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2015 – Lionel Messi (Argentina)
- 2016 – Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2017 – Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2018 – Luka Modric (Croácia)
- 2019 – Lionel Messi (Argentina)
- 2020 – Não houve premiação por conta da pandemia de Covid-19
- 2021 – Lionel Messi (Argentina)
- 2022 – Karin Benzema (França)
- 2023 – Lionel Messi (Argentina)
- 2024 – Rodri (Espanha)
- 2025 – Ousmane Dembelé (França)