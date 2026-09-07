A revista France Football anuncia na próxima terça-feira, 8 de setembro, a lista dos 30 indicados para a 70ª edição do prêmio, em um ano sem um favorito claro. É possível prever, porém, que o Brasil alcançará duas décadas de jejum. Isto porque nenhum atleta do país figura entre os principais candidatos ao prêmio e a última vez que um atleta do Brasil ergueu a Bola de Ouro foi em 2007, quando Kaká viveu o seu auge no Milan.

Desde então, apenas dois jogadores do Brasil ficaram no pódio: Neymar ficou com o terceiro lugar na Bola de Ouro em 2015 e 2017 e Vinicius Junior foi o segundo em uma controvertida eleição de 2024, que terminou com o espanhol Rodri como vencedor. Vini Jr., de certa forma, encerrou o jejum do Brasil sem ter atletas eleitos melhor do mundo ao vencer o prêmio The Best da Fifa daquele ano.

Vale lembrar que a Bola de Ouro e o prêmio da Fifa, criado em 1991, são premiações distintas, com exceção de um curto período de fusão entre 2010 e 2015, quando era chamado de Fifa Ballon D’Or.

Zerado em títulos com o Real Madrid e a seleção, Vinicius Junior não figura entre os favoritos para 2026: a lista tem novamente Ousmane Dembelé e Rodri, últimos vencedores, além de Lamine Yamal, Erling Haaland, Harry Kane, Lionel Messi e Kylian Mbappé.

O francês do Real Madrid disse, inclusive, que votará nele próprio e que merece vencer a Bola de Ouro pela primeira vez. O período de avaliação vai até 19 de julho, dia em que a Espanha foi coroada campeã mundial contra a Argentina.

O Brasil na Bola de Ouro

A Bola de Ouro, criada em 1956 pela France Football, ficou por muito tempo restrito ao Velho Continente, já que até 1994 apenas atletas europeus podiam disputá-la. É por essa razão que craques como o argentino Diego Armando Maradona e o brasileiro Pelé jamais conquistaram uma Bola de Ouro. A Fifa se aproveitou desta falha e em 1991 criou seu próprio troféu de número 1 do mundo, vencido pelo alemão Lothar Matthäus.

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Preocupada com a concorrência, em 1995, enfim, a Bola de Ouro abriu suas fronteiras, com o liberiano George Weah como campeão – e, até hoje, o único africano a ganhá-la. O Brasil tem quatro vencedores da Bola de Ouro: Ronaldo (duas vezes), Rivaldo, Ronaldinho e Kaká). Lionel Messi é o maior vencedor do troféu, com oito conquistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023).

Em 2015, a France Football tentou fazer justiça e refez suas contas, apenas de maneira honorária, e informou que Pelé teria vencido a Bola de Ouro sete vezes: em 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1970.

Todos os vencedores da Bola de Ouro

1956 – Stanley Matthews (Inglaterra)

1957 – Alfredo Di Stéfano (Argentina)

1958 – Raymond Kopa (França)

1959 – Alfredo Di Stéfano (Argentina)

1960 – Luis Suárez (Espanha)

1961 – Omar Sivori (Argentina)

1962 – Josef Masopust (Tchecoslováquia)

1963 – Lev Yashin (União Soviética)

1964 – Denis Law (Escócia)

1965 – Eusébio (Portugal)

1966 – Bobby Charlton (Inglaterra)

1967 – Flórián Albert (Hungria)

1968 – George Best (Inglaterra)

1969 – Gianni Rivera (Itália)

1970 – Gerd Müller (Alemanha)

1971 – Johan Cruijff (Holanda)

1972 – Franz Beckenbauer (Alemanha)

1973 – Johan Cruijff (Holanda)

1974 – Johan Cruijff (Holanda)

1975 – Oleg Blokhin (União Soviética)

1976 – Franz Beckenbauer (Alemanha)

1977 – Allan Simonsen (Dinamarca)

1978 – Kevin Keegan (Inglaterra)

1979 – Kevin Keegan (Inglaterra)

1980 – Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1981 – Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1982 – Paolo Rossi (Itália)

1983 – Michel Platini (França)

1984 – Michel Platini (França)

1985 – Michel Platini (França)

1986 – Igor Belanov (União Soviética)

1987 – Ruud Gullit (Holanda)

1988 – Marco Van Basten (Holanda)

1989 – Marco Van Basten (Holanda)

1990 – Lothar Matthäus (Alemanha)

1991 – Jean-Pierre Papin (França)

1992 – Marco Van Basten (Holanda)

1993 – Roberto Baggio (Itália)

1994 – Hristo Stoichkov (Bulgária)

1995 – George Weah (Libéria)

1996 – Mathias Sammer (Alemanha)

1997 – Ronaldo (Brasil)

1998 – Zinedine Zidane (França)

1999 – Rivaldo (Brasil)

2000 – Luís Figo (Portugal)

2001 – Michael Owen (Inglaterra)

2002 – Ronaldo (Brasil)

2003 – Pavel Nedved (República Tcheca)

2004 – Andriy Shevchenko (Ucrânia)

2005 – Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2006 – Fabio Cannavaro (Itália)

2007 – Kaká (Brasil)

2008 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2009 – Lionel Messi (Argentina)

2010 – Lionel Messi (Argentina)

2011 – Lionel Messi (Argentina)

2012 – Lionel Messi (Argentina)

2013 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2014 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015 – Lionel Messi (Argentina)

2016 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2017 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2018 – Luka Modric (Croácia)

2019 – Lionel Messi (Argentina)

2020 – Não houve premiação por conta da pandemia de Covid-19

2021 – Lionel Messi (Argentina)

2022 – Karin Benzema (França)

2023 – Lionel Messi (Argentina)

2024 – Rodri (Espanha)

2025 – Ousmane Dembelé (França)