Lamine Yamal renova e vira maior salário do Barcelona

Com contrato renovado até 2031, novo camisa 10 culé multiplicou por dez os seus vencimentos e superou Lewandowski na lista de maiores salários do clube

Com apenas 17 anos, Lamine Yamal é o novo astro do Barcelona e seu novo contrato comprova isso. Segundo informações do site The Athletic, o atacante se tornou o jogador mais bem pago do time com a recente renovação, com ganhos que podem alcançar até 40 milhões de euros por ano (aproximadamente R$ 255 milhões), caso atinja todas as metas previstas no acordo.

Esse valor engloba salário, bônus por desempenho e as luvas recebidas pela renovação contratual, que agora é válida até 2031. Apenas em salários fixos, Yamal passará a receber cerca de 30 milhões de euros anuais (em torno de R$ 191 milhões). Além da valorização financeira, o jogador solicitou um papel mais ativo nas cobranças de faltas e pênaltis.

O reajuste representa um salto significativo em relação ao contrato anterior, que previa um salário anual de cerca de 3 milhões de euros — um valor compatível com sua condição anterior de jovem promessa da base do clube catalão. Na temporada 2025/26, Yamal ainda assumirá a camisa 10, que estava com o reserva Ansu Fati.

Até a renovação de Yamal, o maior salário do elenco pertencia a Robert Lewandowski, que recebeu cerca de 36 milhões de euros (aproximadamente R$ 230 milhões) na última temporada. Na temporada 24/25, Yamal fez 18 gols e deu 25 assistências, sendo campeão da La Liga e Copa del Rey.

As origens de Lamine Yamal na PLACAR

Lamine nasceu em 13 de julho de 2007, no município vizinho de Esplugues de Llobregat. É espanhol, portanto, filho de Mounir Nasraoui, do Marrocos, e de Sheila Ebana, de Guiné Equatorial, e utiliza as bandeiras africanas em suas chuteiras.

Na última edição impressa, PLACAR visitou Rocafonda, o bairro na cidade de Mataró onde o atacante cresceu, e mostrou como seu talento ajudou a unir espanhóis e imigrantes. Leia a reportagem e assista ao vídeo abaixo:

