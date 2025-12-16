Após a cerimônia do Fifa The Best 2025, que elegeu Ousmane Dembélé, do PSG, a entidade divulgou os votos de capitães, treinadores e jornalistas. A revelação mostra as escolhas de cada um dos selecionados para a eleição, que premia os melhores do ano.

A contagem combina votos de capitães e técnicos de seleções, além de jornalistas indicados por cada federação. No caso do Brasil, os representantes foram Marquinhos, capitão da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, treinador, e o jornalista Carlos Eduardo Mansur, do Grupo Globo.

Marquinhos, do PSG, votou em Dembélé para primeiro, seguido por Raphinha e Hakimi. Ancelotti repetiu o francês em primeiro, mas completou o pódio com Raphinha e Mbappé. Mansur destoou e votou em Lamine Yamal como melhor do mundo, com Raphinha em segundo e Dembélé apenas em terceiro.

Apesar de não ter entrado na seleção do ano da Fifa, Raphinha apareceu como primeiro colocado em 17 cédulas. Capitães de seleções como Uzbequistão, Uganda, Tonga, Seychelles e Gibraltar escolheram o brasileiro, assim como técnicos de países como Canadá, Camboja e Brunei. O atacante do Barcelona terminou o The Best na quinta colocação geral.