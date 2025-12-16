Após a cerimônia do Fifa The Best 2025, que elegeu Ousmane Dembélé, do PSG, a entidade divulgou os votos de capitães, treinadores e jornalistas. A revelação mostra as escolhas de cada um dos selecionados para a eleição, que premia os melhores do ano.

Dembélé vence Bola de Ouro e The Best como melhor do mundo – EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

A contagem combina votos de capitães e técnicos de seleções, além de jornalistas indicados por cada federação. No caso do Brasil, os representantes foram Marquinhos, capitão da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, treinador, e o jornalista Carlos Eduardo Mansur, do Grupo Globo.

Marquinhos, do PSG, votou em Dembélé para primeiro, seguido por Raphinha e Hakimi. Ancelotti repetiu o francês em primeiro, mas completou o pódio com Raphinha e Mbappé. Mansur destoou e votou em Lamine Yamal como melhor do mundo, com Raphinha em segundo e Dembélé apenas em terceiro.

Raphinha não conseguiu se recuperar em tempo de uma lesão na coxa direita – EFE

Apesar de não ter entrado na seleção do ano da Fifa, Raphinha apareceu como primeiro colocado em 17 cédulas. Capitães de seleções como Uzbequistão, Uganda, Tonga, Seychelles e Gibraltar escolheram o brasileiro, assim como técnicos de países como Canadá, Camboja e Brunei. O atacante do Barcelona terminou o The Best na quinta colocação geral.