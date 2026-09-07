Kylian Mbappé segue sonhando com a Bola de Ouro. Durante coletiva de imprensa, o atacante do Real Madrid demonstrou confiança e não fingiu modéstia ao falar do prêmio, que será entregue em 26 de outubro em Londres.

“Em quem eu voto? Em mim mesmo”, disse sem titubear. O francês demonstrou confiança em seus números e não negou a vontade da conquidta, deixando claro que o prêmio continua sendo um de seus principais objetivos “a curto prazo”.

Questionado, respondeu críticas por não ter conquistado títulos coletivos na última temporada. “É um prêmio individual. Ele avalia o desempenho individual do jogador”, argumentou.

“Dizem que eu não ganhei nenhum troféu, mas nunca vi um vencedor unânime da Bola de Ouro que atendesse a todos os critérios todas as vezes. Não sei se alguém já ganhou com 100% dos votos. Isso significa que sempre haverá alguém que acha que não mereceu”, analisou.

Fator Copa do Mundo?

Seu principal argumento é a Copa do Mundo. Mbappé terminou o torneio como artilheiro e levou para casa a Chuteira de Ouro. “Ser o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, superando todas as grandes lendas da história do esporte no torneio mais importante que existe, é algo que fica gravado na memória, um evento global”.

O atacante, no entanto, não se deixou levar pela arrogância e admitiu que respeita outras opiniões. “Mas consigo entender quem vota diferente; não vivemos sob uma ditadura de pensamento. Quando analiso os argumentos, quando analiso a concorrência, digo a mim mesmo que não seria um roubo”.

O ponto negativo da falta de título

As declarações de Mbappé chegam em um momento importante, já que a revista France Football anuncia nesta terça-feira, 8, a lista dos 30 indicados para a 70ª edição do prêmio, em um ano sem um favorito claro. O período de avaliação vai até 19 de julho, dia em que a Espanha foi coroada campeã mundial contra a Argentina.

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Rodri foi eleito o melhor jogador do torneio, tornando o meio-campista um dos principais rivais do francês na disputa. A candidatura do francês, no entanto, pode ser impactada pela falta de títulos.

Nem com o Real Madrid, que terminou a temporada 2025/26 sem muito sucesso, nem com a França, que não conseguiu levantar a Copa do Mundo, Mbappé foi capaz de vencer um troféu. Há 20 anos, Fábio Canavarro chegou a superar nomes como Thierry Henry e Ronaldinho Gaúcho, impulsionado pelo título mundial da Itália.