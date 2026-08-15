Neste sábado, 15, o PSG anunciou a contratação de Ferran Torres, autor do gol do título espanhol na Copa do Mundo de 2026. O clube parisiense pagou ao Barcelona cerca de 50 milhões de euros (R$ 297,8 milhões) para contar com o atacante de 26 anos no plantel.

O novo contrato de Torres é válido até 2031 e passará a usar a camisa 9 na nova equipe.

“Olá, parisienses! Estou muito feliz de fazer parte deste grande clube. Mal posso esperar para vê-los no Parc des Princes. Aqui é Paris!”, exaltou o atacante em vídeo compartilhado nas rede sociais do PSG.

A carreira de Ferran Torres

Apelidado de “Tubarão”, Torres foi revelado pelo Valencia, clube pelo qual se profissionalizou em 2017, onde atuou até a temporada 2019–20. Nesse período, foi contratado pelo Manchester City do conterrâneo Pep Guardiola, onde ganhou a Premier League e da Copa da Liga Inglesa. Em 2022, retornou ao país de origem, para defender o Barcelona, clube a partir do qual se transferiu para o futebol francês na atual janela de transferências.

A trajetória vitoriosa na seleção espanhol teve início em 2020. Quatro anos depois, esteve no grupo que conquistou a Eurocopa de 2024. O ápice pela equipe ocorreu aos 40 segundos da segunda etapa da prorrogação contra a Argentina, na final da Copa do Mundo de 2026, quando aproveitou passe de Nico Williams para finalmente superar Emiliano Martínez sob a meta rival.

“O gol foi de milhões de espanhóis. Não foi meu nem dos jogadores que estavam aqui”, declarou Torres em entrevista pós-jogo. “Hoje, o destino estava escrito para que vencêssemos. Mesmo longe do nosso povo, tentamos fazer de tudo para dar essa alegria a eles.”