Zion Suzuki nasceu em Newark, Nova Jersey, em 21 de agosto de 2002. Filho de pai americano com ascendência ganesa e mãe japonesa, ele optou por defender a seleção do Japão, a qual representou na última Copa do Mundo.

Ainda criança, ele mudou com a família para Urawa, onde, aos 16 anos, assinou o primeiro contrato profissional, com o Urawa Red Diamonds. Venceu a Liga dos Campeões da Ásia, a Taça do Imperador e a Supercopa do Japão, antes de ser emprestado ao Sint-Truiden, da Bélgica. Já em solo europeu, despertou interesse no Parma que, em julho de 2024, anunciou a contratação de Suzuki.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Pelo Japão, representou a seleção em diversos níveis das categorias de base e chegou ao time principal em 2022. “Escolhi considerar minha herança mista como uma vantagem e tinha consciência disso desde muito jovem”, explicou o goleiro, em entrevista à plataforma de streaming DAZN.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Zion Suzuki e os grandes europeus

Um dos destaques da posição no último Mundial, Suzuki atraiu a atenção de grandes clube europeus, como PSG e Juventus. Com contrato válido até junho de 2029, o Parma pede cerca de 30 milhões de euros (R$ 175,3 milhões, na cotação atual) pelo atleta — valor considerado alto em Turim, mas não em Paris, segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Na última temporada, o goleiro do Japão disputou apenas 20 partidas da Série A, por ter ficado afatastado por quatro meses após fraturar a mão esquerda. Apesar de um dos nomes mais promissores da geração, caso desembarque no PSG, ele ainda teria que ganhar a posição do titular Safonov, que coleciona bons resultados pelo clube francês.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google