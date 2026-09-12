Kylian Mbappé está confiante sobre ganhar a Bola de Ouro 2026. Em entrevista à revista France Football, para a qual revelou como reage aos memes que o apelidam de “ditador”, o indicado ao prêmio garantiu ser o maior merecedor da honaria.

“Tenho a ideia de que posso ganhar esse ano. Posso entender quem pensa de outra maneira, não existe uma ditadura de pensamento. Mas quando se avalia a competição, ninguém fez uma temporada melhor que eu”, disse à publicação.

Para completar, ele revelou: “Eu votaria em mim.”

A favor de Mbappé estão os números. Na última temporada, o craque francês anotou 42 gols em 44 partidas pelo Real Madrid. Já na Copa do Mundo, foi artilheiro do torneio com 10 gols marcados — além de ter se tornado o recordista de todas as edições de mundiais, com 22 gols.

No entanto, os feitos individuais de atacante contrastam com a falta de títulos pelos Bleus e pelos merengues. O que não desmotiva o jogador: “Dizem que não ganhei nenhum título coletivo, mas esse é um troféu individual. Nunca vi um Bola de Ouro eleito por unanimidade, mas tenho meus argumentos: sou o maior artilheiros das Copas, superando a uma lenda como Messi no torneio mais importante do esporte”, concluiu.