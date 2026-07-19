Kylian Mbappé não levou medalha, mas na derrota da França por 6 a 4 para Inglaterra, em jogo válido pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 alcançou o topo da artilharia do torneio, com 10 gols, e também o primeiro lugar no ranking geral de goleadores, com 22.

Isso porque Lionel Messi passou em branco na derrota por 1 a 0 para a Espanha na final, neste domingo, 19, no Metlife Stadium, em Nova Jersey, e com isso terminou esta edição com 8 gols, chegando a 21 nas seis Copas que disputou desde 2006.

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O camisa 10 marcou duas vezes contra Senegal, Iraque, Suécia e Inglaterra, e uma vez contra Paraguai e Marrocos. Além da artilharia de 2026 e 2022, o craque do Real Madrid tem um título (2018) e um vice (2022), no qual marcou três gols na final contra a Argentina.

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Mbappé também é o primeiro jogador a atingir a marca das dezenas desde os 10 gols de Gerd Müller, no Mundial de 1970. O feito só foi alcançado mais duas vezes, com Sándor Kocsis, em 1954 (11 gols), e Just Fontaine, em 1958 (13 gols).

Copa do Mundo 2026 Artilharia 01 Kylian Mbappé França 02 Lionel Messi Argentina 03 Erling Haaland Noruega 04 Jude Bellingham Inglaterra 05 Harry Kane Inglaterra 06 Ousmane Dembélé França 07 Mikel Oyarzabal Espanha 08 Ismaila Sarr Senegal 09 Julián Quiñones México 10 Vinícius Júnior Brasil Ver artilharia completa →Crava no bolão →

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Maiores artilheiros da história das Copas do Mundo

Kylian Mbappé (França)– 22 gols

Lionel Messi (Argentina) – 21 gols

Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols

Ronaldo (Brasil) – 15 gols

Gerd Müller (Alemanha) – 14 gols