Kylian Mbappé não levou medalha, mas na derrota da França por 6 a 4 para Inglaterra, em jogo válido pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 alcançou o topo da artilharia do torneio, com 10 gols, e também o primeiro lugar no ranking geral de goleadores, com 22.
Isso porque Lionel Messi passou em branco na derrota por 1 a 0 para a Espanha na final, neste domingo, 19, no Metlife Stadium, em Nova Jersey, e com isso terminou esta edição com 8 gols, chegando a 21 nas seis Copas que disputou desde 2006.
O camisa 10 marcou duas vezes contra Senegal, Iraque, Suécia e Inglaterra, e uma vez contra Paraguai e Marrocos. Além da artilharia de 2026 e 2022, o craque do Real Madrid tem um título (2018) e um vice (2022), no qual marcou três gols na final contra a Argentina.
Mbappé também é o primeiro jogador a atingir a marca das dezenas desde os 10 gols de Gerd Müller, no Mundial de 1970. O feito só foi alcançado mais duas vezes, com Sándor Kocsis, em 1954 (11 gols), e Just Fontaine, em 1958 (13 gols).
Copa do Mundo 2026 Artilharia Kylian Mbappé França Lionel Messi Argentina Erling Haaland Noruega Jude Bellingham Inglaterra Harry Kane Inglaterra Ousmane Dembélé França Mikel Oyarzabal Espanha Ismaila Sarr Senegal Julián Quiñones México Vinícius Júnior Brasil
Copa do Mundo 2026
Artilharia
Kylian Mbappé
França
Lionel Messi
Argentina
Erling Haaland
Noruega
Jude Bellingham
Inglaterra
Harry Kane
Inglaterra
Ousmane Dembélé
França
Mikel Oyarzabal
Espanha
Ismaila Sarr
Senegal
Julián Quiñones
México
Vinícius Júnior
Brasil
Maiores artilheiros da história das Copas do Mundo
- Kylian Mbappé (França)– 22 gols
- Lionel Messi (Argentina) – 21 gols
- Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols
- Ronaldo (Brasil) – 15 gols
- Gerd Müller (Alemanha) – 14 gols