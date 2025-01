Mbappé responde Neymar sobre ‘ciúmes’ nos tempos de PSG

O atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, respondeu nesta terça-feira, 21, a Neymar depois de o brasileiro ter dito que o francês tinha “ciúmes” da relação dele com Lionel Messi nos tempos de Paris Saint-Germain. Em entrevista à TNT Sports, Mbappé atenuou um possível desentendimento com Neymar e afirmou que pretende “lembrar do positivo” dos tempos ao lado do antigo companheiro

“A verdade é que não tenho nada a dizer. Estou muito concentrado no que faço aqui no Real Madrid. Tenho muito respeito por Neymar. Posso falar muitas vezes sobre ele, mas quero lembrar do positivo, de um jogador único na história do futebol e de todos os momentos que passamos em Paris. Agora, estou em Madri, quero aproveitar. E sorte para Neymar, sua família e amigos “, disse o jogador.

Em recente entrevista ao canal do ex-atacante Romário, no YouTube, Neymar afirmou que o francês ficou enciumado com a chegada de Messi ao elenco em 2021 e que o “ego” atrapalhou a equipe e o trio MNM (Messi, Neymar e Mbappé) nas grandes conquistas.

“Não é (chato). Tenho meus negócios com ele, a gente teve uma briguinha aí, mas foi um menino que quando chegou foi fundamental. Chamava ele de Golden Boy. Sempre brincava com ele, falava que seria um dos melhores, sempre ajudava, sempre conversava, ele ia na minha casa, a gente ia jantar junto. A gente teve bons anos de parceria, mas depois que veio o Messi, acho que ele ficou um pouco enciumado, não queria me dividir com ninguém (risos), e aí começou como brigas, mudança de comportamento”, explicou.

Neymar e Mbappé atuaram juntos por seis temporadas, sendo as duas últimas ao lado de Messi. Eles somaram 13 conquista pelo time da capital francesa.

A “guerra” entre os dois teve diversos episódios. Em um deles, sobre quem seria o cobrador oficial de pênaltis da equipe. Neymar curtiu duas postagens no X, antigo Twitter, que criticavam o fato de Mbappé ter assumido o posto.

Na ocasião, o então técnico Christophe Galtier tentou, em vão, botar panos quentes e defendeu a escolha das cobranças.

