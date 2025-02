Mbappé acelera na corrida pela Bola de Ouro; veja números

Kylian Mbappé persegue seu primeiro prêmio de melhor do mundo e fortaleceu bastante sua candidatura para 2025 com a atuação brilhante, com direito a três gols, na classificação do Real Madrid contra o Manchester City, nos playoffs da Champions League.

Publicidade

Logo em seu primeiro ano no gigante espanhol, o atacante francês de 26 anos já soma números de destaque e vem subindo de rendimento na fase mais aguda da temporada, o que tende a pesar mais nas premiações individuais. O brasileiro Raphinha, do Barcelona, e o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, também seguem firmes na corrida pela Bola de Ouro.

A euforia com o primeiro hat-trick (três gols em um mesmo jogo) de Mbappé foi tamanha, que o técnico Carlo Ancelotti chegou a compará-lo ao maior artilheiro da história do clube, o Real Madrid.

Publicidade

“Ele (Mbappé) tem qualidade para atingir seus números (de Cristiano Ronaldo), mas precisa trabalhar, porque Cristiano colocou a barra muito alta. Mas ele está animado por jogar aqui, ele pode chegar ao nível de Cristiano”, disse o treinador italiano na entrevista coletiva.

Mbappé tem, até o momento, 27 gols e 3 assistências em 37 jogos pelo Real Madrid. Na Champions, outro troféu que ainda não possui, o camisa 9 do Real Madrid soma 7 gols em 10 jogos.

Raphinha firme na briga

Raphinha é, até o momento, o jogador brasileiro de maior destaque na elite europeia na temporada 2024/2025. Com 39 participações em gols em 36 jogos da temporada, o jogador da seleção brasileira se firma como candidato à Bola de Ouro.

Publicidade

O Barça é o atual líder de LaLiga, empatado em pontos com o Real Madrid, e se classificou de forma direta às oitavas de final da Liga dos Campeões (passou em segundo na classificação geral, atrás do Liverpool, na fase de liga).

Escalado em uma função diferente com Hansi Flick em relação a Xavi, o brasileiro contribuiu com 24 gols e 15 assistências em 36 jogos. Em La Liga, foram 13 gols e seis assistências em 24 partidas. Já na Champions, tem oito gols e quatro assistências em apenas oito jogos.

Raphinha entre todos os 548 jogadores da LaLiga 24/25: 1º em Nota Sofascore (7.93)

1º em grandes chances criadas (20)

1º em passes decisivos (70)

1º em passes para a área rival (203)

2º em participações em gols (19)

3º em gols marcados (13)

3º em assistências (6) Absurdo! 🇧🇷🔥 pic.twitter.com/gSPQtStpL1 — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 9, 2025

Evidentemente, ainda é cedo para cravar um favorito à Bola de Ouro, e para que Raphinha siga com chances o Barcelona precisará disputar os principais títulos ao final da temporada. No entanto, um dado chama a atenção na comparação entre o atacante gaúcho e Vinicius Jr., eleito melhor do mundo pela Fifa na última temporada.

Com 39 participações em gols, Raphinha já superou neste quesito o feito de Vini em 2023/24, na qual o atacante do Real Madrid somou 25 gols e 12 assistências em 40 jogos. Vinicius, no entanto, foi o herói do Real Madrid na conquista da 15ª Liga dos Campeões. Na disputa pela Bola de Ouro, entregue pela revista France Football, o atleta carioca ficou atrás do volante espanhol Rodri, do Manchester City.

A corrida pela Bola de Ouro de 2025

Atualmente, o principal concorrente na disputa pela Bola de Ouro é Mohamed Salah, do Liverpool, que soma 49 participações em gols (29 gols e 20 assistências) em 37 jogos pelo líder da Premier League e melhor time da Champions League.

Kylian Mbappé, Vinicius Jr. (Real Madrid), Robert Lewandowski, Lamine Yamal (Barcelona), Erling Haaland (Manchester City) são outros nomes com números relevantes.

Número de participações em gols na temporada

Mohamed Salah (Liverpool)

49 (29 gols e 20 assistências) em 37 jogos



Raphinha (Barcelona)

39 (24 gols e 15 assistências) em 36 jogos

Robert Lewandowski (Barcelona)

35 (32 gols e 3 assistências) em 34 jogos

Erling Haaland (Manchester City)

30 (27 gols e 3 assistências) em 35 jogos

Kylian Mbappé (Real Madrid)

30 (27 gols e 3 assistências) em 37 jogos

Vinicius Jr (Real Madrid)

28 (16 gols e 12 assistências) em 32 jogos

Lamine Yamal (Barcelona)

26 (11 gols e 15 assistências) em 32 jogos

*números até até 20 de fevereiro