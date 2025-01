Neymar revela ciúmes de Mbappé com Messi e não descarta comprar Santos

Neymar segue com o futuro em aberto, apesar de ainda ser jogador do Al-Hilal. Em entrevista divulgada nesta quinta-feira, 16, ao tetracampeão mundial Romário, o atacante comentou sobre um possível retorno ao futebol brasileiro, a possibilidade de comprar o Santos e também revelou bastidores de sua relação com Mbappé e Messi no Paris Saint-Germain.

“O Mbappé não é chato. Tenho meus negócios com ele, a gente teve uma briguinha aí, mas foi um menino que quando chegou foi fundamental. Eu chamava ele de Golden Boy. Sempre brincava com ele, falava que seria um dos melhores, sempre ajudava, sempre conversava, ele ia na minha casa, a gente ia jantar junto. Tivemos bons anos de parceria, mas depois que veio o Messi, acho que ele ficou um pouco enciumado, não queria me dividir com ninguém. Aí começaram as brigas, uma mudança de comportamento”, disse Neymar, ao ser questionado por Romário sobre a personalidade do francês.

Neymar foi o primeiro entrevistado do canal RomárioTV, no YouTube. O Baixinho também aproveitou para esclarecer sobre a possibilidade do atacante comprar o Santos, mas o atleta deixou tudo nas mãos do pai.

“Eu não participei de conversa alguma, mas meu pai está enrolado nessas coisas, ele gosta de fazer algo diferente. (Sobre a compra do Santos,) Ele disse ‘nada a ver, a gente conversa com Marcelo Teixeira, mas zero falamos desse assunto’. Se rolasse a compra, com certeza iria para o Santos, sei que meu pai faria tudo certo e da forma que o Santos merece para estar no topo”.

Retorno ao futebol brasileiro: ‘Razão x Emoção’

Sem jogar a mais de um ano por conta de uma lesão no joelho esquerdo, Neymar tenta voltar aos campos após cirurgia. O brasileiro, no entanto, não está inscrito no Campeonato Saudita pelo Al-Hilal e pode rescindir contrato em busca de outro clube.

Ao ser questionado sobre um retorno ao futebol brasileiro, Neymar disse que a decisão passa por um conflito entre razão e emoção: ” Difícil. São dois times… sempre falei do Flamengo, sempre tive vontade de jogar lá por tudo que é, mas o Santos é o amor de criança, a minha casa”.