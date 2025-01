Jorge Jesus sobre Neymar: ‘Não tem conseguido acompanhar o time’

A saída de Neymar do Al-Hilal parece cada vez mais próxima. Nesta quinta-feira, 16, o técnico Jorge Jesus confirmou que o brasileiro deve seguir fora do Campeonato Saudita e inscrito somente na Liga dos Campeões da Ásia. O português colocou em xeque o futuro do atacante por conta de sua situação física e lamentou não poder contar com o atleta.

“Sobre Neymar, não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava retornando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, top mundial, mas a verdade é que fisicamente ele não tem conseguido acompanhar o time”, disse Jorge Jesus, em coletiva.

O brasileiro está fora dos gramados desde outubro de 2023, quando sofreu uma ruptura de ligamento no joelho esquerdo durante a partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias.

Na Arábia Saudita, Neymar chegou para ser a estrela do Al-Hilal, mas participou de apenas sete jogos até aqui. Em recuperação após cirurgia, o atacante não foi inscrito no Campeonato Saudita de 2024/25 para liberar espaço para outros estrangeiros do elenco.

Com a janela de transferências aberta, o futuro de Neymar segue incerto. O atacante poderia rescindir com o Al-Hilal para ficar livre no mercado e assinar com outro time. O técnico português também comentou sobre essa possibilidade ou mesmo o interesse das equipes no atacante.

“Não posso comentar coisas que não sei. A única coisa que sei é que Neymar neste momento não está inscrito. Até 31 de janeiro a janela está aberta. Eu quando idealizei este time foi com Mitrovic e Neymar, antes de ele ter essa lesão que já vai a 14 ou 15 meses fora. Não sei do interesse de outros clubes, isso não passa por mim. Não posso responder porque não sei”, comentou Jorge Jesus.