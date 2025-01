Neymar diz ter vivido auge no PSG; compare números

Neymar conquistou os principais títulos de sua carreira atuando por Santos e Barcelona, mas, em entrevista ao ex-atacante Romário que irá ao ar nesta quinta-feira, 16, disse ter vivido seu auge técnico na passagem pelo Paris Saint-Germain, entre 2017 e 2023.

No papo de estreia do canal Romário, “De Cara com o Cara”, marcado para esta quinta às 20h30 (de Brasília), o astro de 32 anos repassou diversos momentos de sua carreira, como a conturbada saída do Barça.

Apesar de não ter conquistado a Champions nem um prêmio de melhor do mundo pelo PSG, Neymar considera ter vivido seu ápice como jogador na França. “Meu prime mesmo foi no PSG”, disse, em trecho curto já divulgado.

De fato, ainda que o momento de maior repercussão de sua carreira tenha sido durante os tempos de trio MSN, com Messi e Suárez, no Barcelona, o PSG foi o clube na Europa pelo qual Neymar fez mais jogos, gols e conquistou o maior número de títulos. No geral, o Santos foi o time pelo qual o craque mais balançou as redes.

Os números da carreira de Neymar

Santos (2009 a 2013)

Jogos: 225

Gols: 136

Assistências: 64

Títulos: 6 – Copa Libertadores (2011), Recopa Sul-Americana (2011), Copa do Brasil (2009) e Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012)

O atacante estreou pelo profissional do Santos aos 17 anos, em março de 2009. Em sua segunda temporada como profissional, começou a colecionar títulos pelo time da Vila Belmiro: foram seis no total. A Copa do Brasil e o primeiro da série de três Paulistas aconteceram em 2010. No ano seguinte, a maior consagração pela equipe que o revelou ao levantar a Libertadores depois de 48 anos do bicampeonato do clube. Em 2012, teve também a Recopa Sul-Americana.

Barcelona (2013 a 2017)

Jogos: 186

Gols: 105

Assistências: 76

Títulos: 8 – Mundial de Clubes (2015), Champions League (2015), Campeonato Espanhol (2015 e 2016), Copa do Rei (2015, 2016 e 2017) e Supercopa da Espanha (2013)

Veio então a transferência para o Barcelona, em maio de 2013. Polêmicas à parte com relação aos valores da transferências, e a época em que assinou o contrato, Neymar conquistou oito títulos com o time catalão e fez história no futebol ao formar ao longo de sua trajetória o trio MSN, ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez. Neymar deixou o Barça com uma Supercopa da Espanha (2013), duas LaLiga (2015 e 2016), três Copa do Rei (2015, 2016 e 2017), mas, principalmente, uma Champions League (2015) e um Mundial de Clubes (2015).

PSG (2017 a 2023)

Jogos: 173

Gols: 118

Assistências: 77

Títulos: 13 – Campeonato Francês (2018, 2019, 2020, 2022 e 2023), Copa da França (2018, 2020 e 2021), Supercopa da França (2018, 2020 e 2022) e Copa da Liga Francesa (2018 e 2020)

Em agosto de 2017, Neymar desembarcou no Paris Saint-Germain atrás de títulos e de seu projeto pessoal de se tornar o melhor jogador do mundo. A primeira parte foi cumprida com 13 títulos enquanto esteve por lá. Com um time hegemônico nacionalmente, não foi propriamente difícil acumular cinco Ligue 1, até 2023. Junto, ainda foram três Copa da França (2018, 2020 e 2021), com duas Copa da Liga Francesa (2018 e 2020) e três Supercopa da França (2018, 2020 e 2022). O então jogador mais caro do mundo, negociado por 222 milhões de euros, queria ainda dar a inédita Champions League ao clube. Levou o time à final, mas perdeu para o Bayern de Munique, em 2020.

Al Hilal (2023 até o presente)

Jogos: 7

Gols: 1

Assistências: 3

Títulos: 1 – Campeonato Saudita (2024)

Neymar foi anunciado no futebol árabe em agosto de 2023. A série de lesões, pela seleção brasileira e pela própria equipe quando ainda estava em recuperação, impediram maior sequência de jogos. No único título que conquistou com o Al-Hilal até aqui, não estava efetivamente em campo. Ainda assim, tem em seu currículo a Saudi Pro League.

Mudança de posicionamento

No PSG, de fato Neymar assumiu uma nova faceta em jogo, ao jogar menos fixado na ponta esquerda, assumindo o papel de um autêntico camisa 10. O mapa de calor abaixo, fornecido pela Sofascore, mostra como o brasileiro transitava da ponta para o centro, entrando muito na área para finalizar.

No Barcelona, por sua vez, Neymar ficava mais preso à ponta esquerda e criando chances junto à linha de fundo, enquanto Messi e Suárez ocupavam muito mais a zona central.

Na entrevista a Romário, Neymar vai detalhar por que considera a passagem pelo PSG o auge técnico de sua carreira.