Times da MLS disputam a contratação de Neymar, diz jornal

Neymar parece ter os Estados Unidos como destino mais possível ao fim do contrato com o Al-Hilal. Contudo, segundo o jornal francês L’Equipe, o plano do Inter Miami de reeditar o trio MSN formado pelo brasileiro ao lado de Messi e Suáres pode ser atrapalhado pela concorrência do Chicago Fire.

De acordo com a reportagem, ambas as equipes já iniciaram conversas com o estafe do jogador para costurar um acordo ao final do vínculo com o clube saudita, em 30 de junho deste ano.

A apuração ainda diz que executivos do Chicago Fire estariam na Europa e já teriam se encontrado com o pai do jogador e o empresário israelense Pini Zahavi. O Miami, por sua vez, alimenta o sonho de vencer a concorrência pela influência do ex-jogador inglês David Beckham, um dos donos do clube ao lado de Jorge Más.

Recentemente, em entrevista à CNN Esportes, Neymar disse que “seria interessante reviver este trio” no Inter Miami, atual clube do ex-companheiros, e que “o futebol está cheio de surpresas”.

“Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível”, afirmou. “Eles são meus amigos. Ainda conversamos. Seria interessante reviver este trio. Estou feliz no Al-Hilal, estou feliz na Arábia Saudita, mas quem sabe. O futebol está cheio de surpresas”, completou.

Recentemente, segundo o Wall Street Journal, o atacante comprou um terreno avaliado em 26 milhões de dólares (R$ 150 milhões) na região de Bal Harbour, em Miami, dando mais indícios de uma transferência para o futebol dos Estados Unidos.

Além de Messi e Suárez, o clube também conta com outros dois ex-colegas dos tempos de Barça: o lateral-esquerdo Jordi Alba e o volante Sergio Busquets. Ele disse que a possibilidade de um reencontro não foi sequer cogitada na saída do PSG pela janela de transferências já fechada na MLS, a principal liga de futebol do país.

“Quando a notícia saiu que eu estava deixando o Paris Saint-Germain, a janela de transferências estava fechada nos Estados Unidos, então não tive essa opção. O projeto que me ofereceram (na Arábia Saudita) foi muito bom, não só para mim, mas também para minha família, então ir para a Arábia Saudita foi a melhor opção”.

Ao todo, o trio atuou junto por três temporadas, conquistando seis títulos – um deles o da Liga dos Campeões de 2015 – e sendo responsáveis por 364 gols marcados no período (153 de Messi, 121 de Suárez e 90 de Neymar, segundo dados do site OGol).

O fim do casamento se deu com a negociação de Neymmar ao PSG pela cifra recorde de 222 milhões de euros (824 milhões de reais pela cotação da época), a maior envolvendo um jogador de futebol na história.

Em entrevista exclusiva à PLACAR em 2023, Suárez explicou que ele e Messi tentaram aconselhar o antigo companheiro a permanecer:

“Eu não gostava muito de falar sobre isso, mas chega um momento que era já uma bola grande, então fomos conversar com Neymar e dissemos: ‘Ney, se quer ganhar tudo fique aqui conosco’”, disse o jogador.

“Ele escutava a nós e dizia ‘sim, sim, eu quero ficar’. E, depois, tem todo o entorno que as vezes é difícil de controlar. Nós, como amigos, aconselhamos que ficasse, mas é uma decisão dele, de sua família. Dizíamos: ‘Neymar, na Inglaterra é melhor. O [Manchester] City, que aí o futebol vai ser melhor. Mas na França?’, “completou em outro trecho da entrevista.

Na ocasião, Suárez ainda foi categórico em dizer que Neymar teria sido o melhor do mundo caso tivesse permanecido na Catalunha: “É comprometedora [a declaração], mas eu assumo a responsabilidade. Se Neymar tivesse ficado no Barcelona teria ganhando uma Bola de Ouro, com certeza. Minha visão é que se tivesse ficado teria ganhado, sim”.

