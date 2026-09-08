Lamine Yamal demonstrou bom humor e a conhecida “marra”, quando foi perguntado sobre ter ficado de fora do “top 3” de Ousmane Dembélé para a disputa da Bola de Ouro. O francês elegeu Kvaratshelia, Harry Kane e Kylian Mbappé como seus favoritos ao prêmio.

”(Dembélé) É amigo do Mbappé, não é? (risos). Não me importa. Estou contente com o ano que fiz. Quando enfrentei os dois, ganhei. Me dou muito bem com o Dembélé. Estou contente com o ano que fiz”, disse em entrevista coletiva.

O personagem marrento de Yamal voltou a surgir, quando o jovem de 19 anos relembrou as vitórias da Espanha contra a França, de Dembélé e Mbappé.

“Entendo que, nas vezes em que enfrentei os dois juntos, devo ter desagradado por algum motivo. Eu me dou muito bem com o Ousmane”, completou.

Lamine está entre os 30 finalistas da Bola de Ouro, lista realizada pela France Football e divulgada nesta terça, 8.

“Não estou pensando em fazer vocês acreditarem que eu mereço a Bola de Ouro. Estou orgulhoso do ano que fiz com o time e com a seleção. Esse é o trabalho de vocês. Não vou ficar implorando por nada, nem acho que precise disso”, concluiu o jovem.