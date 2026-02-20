O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, saiu em defesa do brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, que acusou Gianluca Prestianni, do Benfica, de tê-lo chamado de macaco durante jogo da Champions League. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 10, o treinador belga ainda fez críticas à postura do colega José Mourinho em relação à denúncia de racismo.

“É um tema difícil. Eu assisti ao jogo e fiquei realmente intrigado. Há dois componentes diferentes nessa história. Primeiro, o que aconteceu em campo; segundo, o que aconteceu com os torcedores. E depois há o que aconteceu após a partida. Precisamos separar essas coisas. Quando você observa o lance em si e a forma como o Vini reagiu, aquela reação não pode ser fingida. Dá para ver que foi uma reação emocional”, iniciou Kompany.

“Não vejo nenhum benefício para ele em ir até o árbitro e colocar todo esse peso sobre os próprios ombros. Naquele momento, ele entendeu que era a coisa certa a fazer. Kylian Mbappé normalmente é sempre diplomático, mas foi muito claro sobre o que viu e ouviu. Depois há o jogador do Benfica que estava escondendo o que prosseguiu o treinador do Bayern de Munique, antes de ser direto na crítica a Mourinho.

“José Mourinho basicamente atacou o caráter de Vini Jr. ao mencionar o tipo de comemoração dele para desacreditar o que estava fazendo naquele momento. Foi um grande erro em termos de liderança. Além disso, Mourinho mencionou o nome de Eusébio. Ele disse que o Benfica não pode ser racista porque o maior jogador da história do clube foi Eusébio. Você sabe pelo que jogadores negros tiveram que passar nos anos 60? Ele estava lá para viajar com Eusébio em todos os jogos fora de casa e ver o que ele enfrentava? Usar o nome dele hoje para sustentar um argumento contra Vini…”, seguiu Kompany.

“Para ser honesto, eu não me vejo pertencendo a muitos dos lados nas coisas que estão acontecendo hoje, então não quero fazer parte de um grupo ou de outro. Conheci 100 pessoas que trabalharam com José Mourinho. Nunca ouvi alguém dizer algo ruim sobre o José. Todos os jogadores dele o adoram. Eu entendo quem ele é, entendo que ele luta pelo clube dele. Sei que, no fundo, é uma boa pessoa. Não preciso julgá-lo por isso. Mas também sei o que ouvi. Entendo o que ele fez, mas ele cometeu um erro. Espero que isso não volte a acontecer no futuro e que possamos seguir em frente juntos”, complementou.