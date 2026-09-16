Vini Jr. e Mbappé vem sendo alvos de críticas na Espanha nesta semana. Os dois jogadores e o zagueiro Ibrahim Konaté chamaram a atenção por não vestirem completamente camisas distribuídas antes da partida contra o Elche. A peça trazia a estampa “Somos todos caballas”, em apoio a cidade de Ceuta, no norte da África.
No fim de julho, dezenas de milhares de pessoas entraram irregularmente em Ceuta vindas do Marrocos, em uma crise migratória que aumentou a tensão em torno do território espanhol. “Caballas” é o termo utilizado para se referir aos moradores da região.
Os três jogadores entraram em campo usando a camisa, mas com a peça enrolada até a altura do peito, deixando a frase parcialmene oculta. Vini e Mbappé tiraram a homenagem antes de cumprimenaram os atletas do Elche.
A atitude de Vini, Mbappé e Konaté foi criticada pelos espahóis e enendida como um “gesto político”. Segundo o El País, uma fonte do Real Madrid afirmou que a decisão dos três foi entendida dentro do clube como uma questão de sensibilidades pessoais. O clube Merengue se posicionou insitucionalmente favorável à homenagem.
Ezzazzouli Abde, jogador marroquino do Betis, recebeu críticas nas redes sociais por participar da mesma ação. O atacante afirmou que o gesto era uma mensagem social de apoio aos moradores de Ceuta, e não uma manifestação política ou um ataque ao Marrocos.