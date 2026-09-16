No fim de julho, dezenas de milhares de pessoas entraram irregularmente em Ceuta vindas do Marrocos, em uma crise migratória que aumentou a tensão em torno do território espanhol. “Caballas” é o termo utilizado para se referir aos moradores da região.

Os três jogadores entraram em campo usando a camisa, mas com a peça enrolada até a altura do peito, deixando a frase parcialmene oculta. Vini e Mbappé tiraram a homenagem antes de cumprimenaram os atletas do Elche.