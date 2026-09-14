José Mourinho falou sobre o desempenho de Vinicius Júnior neste começo de temporada europeia. Em entrevista coletiva antes da partida contra o Elche, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, o treinador português afirmou estar satisfeito com o atacante, mas cobrou um desempenho maior.

“A melhor versão é a de goleador. Obviamente, dar assistências é importante, trabalhar para a equipe é muito importante. A entrega, a solidariedade, o trabalho coletivo… O trabalho do dia a dia também é muito importante, e ele faz isso muito bem. Mas existe outro Vinicius”, afirmou Mourinho.

Na atual temporada, o brasileiro marcou apenas um gol e deu três assistências nas seis primeiras partidas. O técnico relembrou grandes atuações de Vini Jr. para explicar que espera uma versão mais decisiva do jogador.

“Existe o Vinicius que chegou a Lisboa na temporada passada e, em jogos equilibrados, principalmente nos dois de mata-mata, tem uma oportunidade, marca um gol e vamos para casa. Está faltando esse rendimento de altíssimo nível, mas estou contente com ele”, completou.

Concorrência no ataque

Mourinho também falou sobre a disputa por posição no ataque Merengue. Ao ser perguntado sobre Yan Diomande, o técnico afirmou que o elenco oferece várias várias opções como Vini Jr., Arda Güler, Brahim Díaz e Rodrygo para explicar a rotatividade do elenco.

“Ser titular indiscutível, como vocês gostam dessa palavra, é muito difícil”, disse.