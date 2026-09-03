José Mourinho fez críticas duras ao zagueiro Raúl Asensio, condenado após dirigir sob efeito de álcool na Espanha. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 3, o treinador português alertou que as atitudes fora de campo dos jogadores impactam na imagem do clube.

“Mas um jogador do Real Madrid é jogador do Real Madrid 24 horas por dia, sete dias por semana e 12 meses por ano. Tudo o que você faz fora da sua área profissional prejudica o prestígio de um clube que é intocável. Com isso, estou praticamente dizendo que não estou feliz. Todos cometemos erros, mas erros acumulados são uma coisa diferente”, afirmou o treinador.

Asensio foi flagrado dirigindo sob o uso de álcool no dia 16 de agosto, em uma blitz de rotina em Gran Canaria. Pela infração, o jogador recebeu uma multa de 14,4 mil euros (aproximadamente R$ 87 mil) e teve a carteira de motorista suspensa por oito meses.

Mesmo criticando o zagueiro pela infração, Mourinho elogiou sua dedicação e postura profissional dentro do CT de Valdebebas: “Quando estava bem, ninguém treinava mais e melhor do que ele. Agora que está lesionado, é o primeiro a chegar e o último a sair”.

Segundo a lei espanhola, uma taxa acima de 0,60 mg/l configura crime contra segurança. No caso do jogador de 23 anos, não houve nenhum acidente nem registro de condução perigosa. Além disso, o jogador reconheceu os fatos em um julgamento realizado no dia 19 de agosto. O valor da punição foi calculado em 120 euros (cerca de R$ 720) por dia, até atingir quatro meses.

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“O clube abriu um expediente. Ele continuará lesionado por pelo menos mais duas semanas, e isso me ajuda a ficar fora desse problema neste momento. O que define bem a minha maneira de reagir a tudo isso é que um jogador do Real Madrid é jogador do Real Madrid 24 horas por dia”, terminou Mourinho.

Formado nas categorias de base do clube, o jogador é acusado em outro processo. Existe uma acusação de que o jogador teria divulgado, de forma não autorizada, vídeos de conteúdo sexual envolvendo outros jovens da base merengue.

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