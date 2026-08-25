O treinador José Mourinho explicou, nesta terça-feira, 25, a lesão que afastou Endrick da estreia na nova temporada do Real Madrid. Desfalque diante do Espanyol, no sábado, 22, o brasileiro também não estará à disposição para o jogo contra a Real Sociedad, nesta quarta-feira, 26, segundo o Diario AS. Apesar disso, o técnico enfatizou que conta com o atacante.

“Não existe um problema específico, não sei o que posso dizer. É uma tendinite, um pequeno problema no músculo, mas, juntamente com o tendão, é mais uma questão de prevenção do que ter um problema maior”, iniciou Mourinho, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 25.

“É um jogador de quem gosto muito. É um jogador que teve muitos contatos de clubes que queriam Endrick, fosse para emprestar ou para vender. Não quis emprestá-lo nem vendê-lo, por que eu gosto de trabalhar com este jovem jogador, que tem talentos que são importantes”, finalizou.

Endrick retornou de empréstimo do Lyon, da França, ao Real no dia 29 de julho. Durante a pré-temporada, o brasileiro viveu uma indefinição sobre sua permanência no clube merengue, com a saída de Gonzalo García e a chegada de Carlos Espí. Apesar da situação, o atacante segue no elenco e conta com aprovação de Mourinho.