A LaLiga realizou uma análise aprofundada sobre o impacto das categorias de base no sucesso esportivo e econômico do futebol espanhol, utilizando como referência a conquista da Copa do Mundo de 2026 e o desempenho acumulado das seleções espanholas masculina, feminina e de base ao longo da última década, além de seus reflexos nos sucessos dos clubes da LaLiga EA Sports e da LaLiga Hypermotion, primeira e segunda divisões do Campeonato Espanhol, respectivamente.

Os dados mostram que o compromisso contínuo com o desenvolvimento de talentos se tornou um dos principais motores da competitividade do futebol espanhol em escala global.

O estudo, realizado pelo departamento de Projetos de Futebol da LaLiga — responsável pelo Plano Nacional de Categorias de Base da organização — mostra que a Espanha é a seleção europeia com maior sucesso internacional acumulado nos últimos dez anos, com um total de 23 títulos conquistados pelas equipes principais e de base, masculinas e femininas.

Na sequência aparecem Alemanha, com 9 títulos; Inglaterra, com 7; França e Portugal, com 6 cada; Holanda, com 5; e Itália, com 4.

Desde 2016, houve uma aceleração desses resultados esportivos, paralelamente à consolidação do trabalho realizado pelos clubes, pela federação e pela LaLiga na formação e no desenvolvimento de jogadores, por meio da rede de inteligência coletiva das Youth Academy Meetings, iniciada em 2016, e do Plano Nacional para a Melhoria e Otimização das Categorias de Base, lançado em 2022.

“Os dados mostram que um compromisso de longo prazo com o desenvolvimento de jovens é uma estratégia comprovada, capaz de gerar resultados tanto dentro de campo quanto financeiramente. Na LaLiga, trabalhamos ao lado dos clubes para ajudá-los a fortalecer seus processos de desenvolvimento, compartilhar conhecimento e elevar os padrões de qualidade de suas categorias de base, sempre respeitando a identidade e a filosofia de cada clube”, afirmou Juan Florit, head of Football Projects da LaLiga.

“As evidências mostram que projetos que mantêm um compromisso contínuo com o desenvolvimento de jovens geram mais oportunidades para seus jogadores, maior valor para seus clubes e mais sucesso para o futebol espanhol como um todo, tanto em nível de clubes quanto internacional. Para nós, o mais importante não são apenas os grandes resultados, mas o caminho que permite alcançá-los e sustentá-los ao longo do tempo”, acrescentou.

Geração campeã do mundo surge das categorias de base espanholas

Um dos principais achados da análise é a estreita relação entre o sucesso da seleção campeã do mundo e o trabalho realizado pelas estruturas de formação dos clubes.

Segundo o estudo, 25 dos 26 jogadores convocados pela Espanha para a Copa do Mundo de 2026 passaram por sistemas de formação antes de chegar ao nível de elite, com 11 clubes da LaLiga diretamente representados entre os clubes responsáveis pela formação dos jogadores do elenco campeão.

Os dados confirmam que o sucesso da seleção não é resultado do trabalho de apenas algumas categorias de base, mas sim de um ecossistema amplo, diversificado e conectado de desenvolvimento de talentos.

Os clubes responsáveis pela formação dos jogadores espanhóis campeões do mundo que posteriormente foram transferidos para outras equipes arrecadaram mais de €466 milhões (R$ 2,8 bilhões) em taxas de transferência ao longo das carreiras desses atletas. O valor não inclui receitas adicionais provenientes de mecanismos de compensação pela formação, solidariedade ou outras compensações.

A esse montante soma-se o valor gerado pelos jogadores que permaneceram em seus clubes de origem. Os nove campeões do mundo que continuam nos clubes onde foram formados representam aproximadamente €545 milhões (R$ 3,3 bilhões) em valor esportivo e patrimonial, evitando custos significativos de mercado e tornando-se ativos estratégicos para seus clubes.

Mais jogadores formados em casa, maior competitividade

O relatório também destaca uma relação entre a utilização de jogadores formados pelo próprio clube e o desempenho esportivo nas competições.

Durante a temporada 2025/26, a LaLiga voltou a liderar entre as cinco principais ligas europeias em percentual de minutos disputados por jogadores formados nas categorias de base, com 20,1% do total, à frente da Ligue 1 (16,1%), Bundesliga (11,9%), Premier League (8,3%) e Serie A (7,6%).

Além disso, vários dos clubes que mais utilizam jogadores formados em casa estão entre as equipes mais competitivas do futebol espanhol.

Na temporada 2025/26, os destaques foram:

Athletic Club: 69,5% dos minutos

Real Sociedad: 55,2%

FC Barcelona: 47,5%

RC Celta: 43,1%

CA Osasuna: 26,1%

Sevilla FC: 25,0%

Valencia CF: 23,8%

Real Madrid: 23,1%

Os números demonstram que investir em talentos formados pelo próprio clube não apenas é compatível com competir no mais alto nível, como também pode se transformar em uma vantagem competitiva sustentável, tanto esportiva quanto econômica. Os rankings de utilização de jogadores das categorias de base apresentam forte correlação com as posições de destaque na classificação final da liga.

Essa relação entre categorias de base e desempenho competitivo também aparece na LaLiga Hypermotion. Os três clubes que conquistaram o acesso à LaLiga EA Sports — Real Racing Club, RC Deportivo e Málaga CF — estão entre os que mais dão minutos aos jogadores formados em suas categorias de base.

O Málaga liderou a divisão, com 57,3% dos minutos disputados por jogadores formados no clube, enquanto Racing (21,4%) e Deportivo (17,7%) também estiveram entre as equipes que mais utilizaram talentos próprios.

Além disso, os três clubes estavam entre aqueles com maior número de jogadores formados em suas categorias de base no elenco: Málaga, com 11; Racing, com 9; e Deportivo, com 6. Os dados reforçam a ideia de que o investimento no desenvolvimento de jovens pode ser um fator-chave para alcançar o sucesso esportivo.

Um modelo que forma jogadores mais completos e adaptáveis

A análise também identifica uma característica marcante dos jogadores desenvolvidos pelo sistema espanhol: a capacidade de adaptação.

Uma comparação entre a equipe campeã da Eurocopa de 2024 e a seleção campeã da Copa do Mundo de 2026 revela que a Espanha alcançou o sucesso utilizando estilos de jogo significativamente diferentes.

Enquanto os campeões europeus apresentavam uma abordagem mais direta, baseada em transições, os campeões mundiais se destacaram por um estilo mais conectado e baseado na posse de bola.

A capacidade dos mesmos jogadores de atuar em ambos os contextos demonstra o valor de um modelo centrado no desenvolvimento integral do futebolista, fazendo da formação de “jogadores completos” uma das principais características dos atletas desenvolvidos nas categorias de base espanholas.

Um compromisso estratégico com o futuro

Os dados reforçam a visão que orienta o Plano de Categorias de Base promovido pela LaLiga em parceria com os 42 clubes profissionais: uma estratégia de longo prazo voltada ao fortalecimento da liderança internacional do modelo espanhol de formação, por meio da melhoria contínua de estruturas, metodologia, recursos, suporte integral aos jogadores e transição para o futebol profissional.

O plano conta com KPIs específicos relacionados à proteção dos jogadores, melhorias de infraestrutura, dupla carreira e proteção infantil, reforçados neste ano pela certificação Aenor-LaLiga, que contempla 66 KPIs a serem verificados por meio de auditorias detalhadas nos clubes candidatos.

Nos últimos anos, a LaLiga também promoveu esse modelo globalmente, trabalhando com clubes, federações e ligas internacionais em países como Iraque, China, Vietnã e Peru. As iniciativas incluem desde projetos de consultoria para construir estruturas de futebol de base do zero até programas de capacitação para diretores de categorias de base e treinadores de futebol de formação.