Palco para uma infinidade de grandes craques brasileiros ao longo da história, o Campeonato Espanhol desta temporada, que começa neste sábado, 15, terá somente 12 jogadores que representam o país. O número é o menor desde 1995/1996.

O atual campeão Barcelona, do brasileiro Raphinha, estreia só em 27 de agosto, contra o Athletic. A equipe catalã teve o seu calendário alterado em função dos jogos e torneios amistosos de pré-temporada.

Número de brasileiros em LaLiga em 2025/2026: 13

Número de brasileiros em LaLiga na temporada atual: 12

Temporada com maior número de brasileiros: 2006/2007 (40)

Registro de menor número de brasileiros: 1995/1996 (8)

*Números do Transfermarkt

O maior campeão Real Madrid, com 36 troféus, sete a mais que o segundo colocado Barça, é quem mais tem brasileiros em seu elenco.

Na temporada passada, o número já era o menor desde então. Doze atletas do país iniciaram a competição. Vinícius Júnior, Rodrygo, Éder Militão e Endrick, de volta ao time depois de empréstimo ao Lyon, são os representantes brasileiros.

Hoje, além de Raphinha, os jogadores são: Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick e Éder Militão (Real Madrid), Antony e Natan (Real Betis); Gabriel Moscardo (Espanyol); Luiz Júnior (Villarreal); Marcão (Sevilla); Alemão (Rayo Vallecano) e Pedro Felipe (Racing Santander).

O número atual passa longe dos 40 jogadores na temporada 2006/2007. O campeão Real Madrid, por exemplo, tinha Roberto Carlos e Cicinho nas laterais, Emerson e Júlio Baptista no meio-campo, Robinho e Ronaldo no ataque.

Por outro lado, na temporada 1995/1996, eram apenas oito os brasileiros na Espanha: Mazinho e Viola (Valencia); José Sinval (Mérida); Fabiano Soares (Compostela); Moacir (Sevilla); Guilherme Alves (Rayo Vallecano) e Bebeto e Mauro Silva (La Coruña).

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Brasileiros na temporada de LaLiga 2026/2027

Real Madrid: Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick e Éder Militão

Barcelona: Raphinha

Real Betis: Antony e Natan

Espanyol: Gabriel Moscardo

Villarreal: Luiz Júnior

Sevilla: Marcão

Rayo Vallecano: Alemão

Racing Santander: Pedro Felipe

Brasileiros na temporada de LaLiga 1995/1996