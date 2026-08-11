O técnico José Mourinho quer enxugar o grupo do Real Madrid para a temporada. Segundo o jornal espanhol AS, o português pretende trabalhar com um elenco de 20 jogadores, além de Rodrygo e Militão, que desfalcam o clube por lesões. Com isso, os três atletas que figuram na lista de prováveis saídas são: Camavinga, Asencio e Mendy.

Com Camavinga, a expectativa do Real é de lucrar com uma eventual venda, mas sequer chegou alguma oferta significativa por ele nesta janela, segundo a apuração. Mesmo com o desejo de ficar, é provável que ele mude de ideia caso algum time de ponta apresente proposta. É esperado, inclusive, que o clube merengue facilite sua saída, apesar de Mourinho ter gostado do que viu na pré-temporada.

Mendy, por outro lado, vive uma situação diferente. Diante da forte concorrência na lateral-esquerda, com Cucurella e Carreras, e um histórico de lesões que atrapalhou sua sequência no Real, o clube tem dúvidas se pode contar com ele ao longo da temporada, segundo o AS. O time gostaria de resolver sua situação, mas Mendy não pretende deixar a equipe.

Assim como seus companheiros, Raúl Asencio também figura na lista de prováveis saídas. O zagueiro acredita que pode convencer Mourinho de que tem espaço em seu elenco e estava aproveitando a pré-temporada para tal. No entanto, uma lesão muscular no reto femoral o afastará por cerca de seis semanas e deve dificultar a chegada de novas propostas.

O brasileiro Endrick chegou a ser considerado para um empréstimo, mas foi descartado por Mourinho. De acordo com o AS, o técnico português acredita que o atacante desempenhará um papel fundamental na equipe.