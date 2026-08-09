Nem tente pronunciar. Afinal, parece erro de digitação: Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club. Mas, esse é o nome do time do País de Gales que atualmente detém o maior nome do futebol mundial.

Em 2023, o recorde trouxe ao Llanfairpwll F.C. — come é conhecido de forma abreviada — o patrocínio de LaLiga. O objetivo da entidade que organiza o Campeonato Espanhol é estreitar laços com o futebol galês.

No entanto, o nome gigantesco apenas faz referência à cidade homônica onde o clube está sediado. Até o século XIX, a localidade em questão era conhecida como Llanfair Pwllgwyngyll, quando, numa tentativa de promoção turística, optou pela designação galesa Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch — embora a população local opte por Llanfair.

E o que parece um amontoado aleatório de vogais e consoantes, na verdade, quer dizer o seguinte: “Igreja de Santa Maria no fundo da aveleira branca perto de um redemoinho rápido e da Igreja de São Tisílio da gruta vermelha.”

Quanto ao clube, fundado em 1899, as maiores conquista foram regionais, como duas Welsh Alliance League, equivalentes à terceira divisão do futebol galês.