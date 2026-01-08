Vini Jr. não perdeu a chance e provocou o técnico Diego Simeone após a vitória desta quinta-feira, 8, do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid. O time do atacante brasileiro venceu e se classificou para fazer a final da Supercopa da Espanha contra o Barcelona, em Jeddah, na Arábia Saudita.

Tanto Vini quanto Simeone vinham trocando farpas ao longo da partida. Em determinado momento, a transmissão espanhola chegou a dizer que o treinador teria dito que o brasileiro seria demitido do Real Madrid pelo presidente Florentino Pérez.

“Escuta o que estou te falando. O Florentino [Pérez] vai te demitir”, teria dito Simeone de acordo com a leitura labial feita pelos comentaristas da transmissão espanhola.

As provocações continuaram quando Vini Jr. foi substituído aos 35 minutos do segundo tempo. Enquanto se dirigia para a beira do campo, Simeone colocou o dedo no ouvido e apontou para o atacante em um momento de vaias da torcida ao brasileiro.

Vini então respondeu ao treinador rival e as duas comissões técnicas entraram na discussão.

Mais tarde, hora depois da partida, Vini foi às redes sociais e provocou o treinador:

“Perdeu outro mata-mata”, escreveu o camisa 7 do Real Madrid.

Na entrevista coletiva, o treinador argentino disse ter a “memória complicada”.

“O que acontece dentro de campo, desde que éramos pequenininhos, fica no campo. Não tenho nada a comentar”, disse.

Vini Jr. vive uma seca de gols no Real Madrid. O atacante não marca há 16 partidas, desde outubro do ano passado.