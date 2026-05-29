O jovem atacante espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, alcançou o topo do futebol mundial ao ser nomeado o jogador mais valioso do planeta. Aos 18 anos, Yamal foi avaliado em 290 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão), de acordo com a 11ª edição do relatório da consultoria Football Benchmark. A valorização do atleta reflete uma temporada de destaque tanto pelo clube catalão quanto pela seleção espanhola, ampliando sua projeção internacional.
Comparativo com Estrelas Globais
O jovem talento superou nomes consagrados no cenário global. Kylian Mbappé, do Real Madrid, ocupa a segunda posição, com valor estimado em 238 milhões de euros (cerca de R$ 1,4 bilhão). Em terceiro lugar, está Erling Haaland, do Manchester City, avaliado em 206 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão).
Vinicius Júnior, atacante brasileiro também do Real Madrid, figura na sexta colocação do ranking, com um valor de mercado estimado em 139 milhões de euros (cerca de R$ 821 milhões), segundo o mesmo estudo. O clube merengue, inclusive, é quem conta com mais atletas entre os dez primeiros da lista, pois, além de Vini e Mbappé, Jude Bellingham também figura no seleto grupo, avaliado em 177 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,04 bilhão).
Nova Geração Domina o Mercado
O estudo da Football Benchmark ressalta que Lamine Yamal, Kylian Mbappé e Erling Haaland são os únicos três jogadores no cenário global a ultrapassar a marca dos 200 milhões de euros em valor de mercado. Este dado consolida o domínio de uma nova geração de craques no futebol europeu, redefinindo os padrões de avaliação no esporte.
Confira o ranking dos dez jogadores mais valiosos do mundo:
- Lamine Yamal (Barcelona) – 290 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão)
- Kylian Mbappé (Real Madrid) – 238 milhões de euros (cerca de R$ 1,4 bilhão)
- Erling Haaland (Manchester City) – 206 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão)
- Jude Bellingham (Real Madrid) – 177 milhões de euros (cerca de R$ 1,04 bilhão)
- Bukayo Saka (Arsenal) – 148 milhões de euros (cerca de R$ 874,1 milhões)
- Vinicius Júnior (Real Madrid) – 139 milhões de euros (cerca de R$ 821 milhões)
- Pedri (Barcelona) – 139 milhões de euros (cerca de R$ 821 milhões)
- Florian Wirtz (Liverpool) – 133 milhões de euros (cerca de R$ 785,5 milhões)
- Jamal Musiala (Bayern de Munique) – 128 milhões de euros (cerca de R$ 756,5 milhões)
- Michael Olise (Bayern de Munique) – 126 milhões de euros (cerca de R$ 744,6 milhões)