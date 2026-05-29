O jovem atacante espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, alcançou o topo do futebol mundial ao ser nomeado o jogador mais valioso do planeta. Aos 18 anos, Yamal foi avaliado em 290 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão), de acordo com a 11ª edição do relatório da consultoria Football Benchmark. A valorização do atleta reflete uma temporada de destaque tanto pelo clube catalão quanto pela seleção espanhola, ampliando sua projeção internacional.

Comparativo com Estrelas Globais

O jovem talento superou nomes consagrados no cenário global. Kylian Mbappé, do Real Madrid, ocupa a segunda posição, com valor estimado em 238 milhões de euros (cerca de R$ 1,4 bilhão). Em terceiro lugar, está Erling Haaland, do Manchester City, avaliado em 206 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão).

Vinicius Júnior, atacante brasileiro também do Real Madrid, figura na sexta colocação do ranking, com um valor de mercado estimado em 139 milhões de euros (cerca de R$ 821 milhões), segundo o mesmo estudo. O clube merengue, inclusive, é quem conta com mais atletas entre os dez primeiros da lista, pois, além de Vini e Mbappé, Jude Bellingham também figura no seleto grupo, avaliado em 177 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,04 bilhão).

Nova Geração Domina o Mercado

O estudo da Football Benchmark ressalta que Lamine Yamal, Kylian Mbappé e Erling Haaland são os únicos três jogadores no cenário global a ultrapassar a marca dos 200 milhões de euros em valor de mercado. Este dado consolida o domínio de uma nova geração de craques no futebol europeu, redefinindo os padrões de avaliação no esporte.

Confira o ranking dos dez jogadores mais valiosos do mundo: