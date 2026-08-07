A LaLiga lançou o Tech Powerhouse 2026, estudo anual desenvolvido em parceria com a 380AMK, consultoria especializada, que analisa como a tecnologia e a inteligência artificial vão transformar o futebol na próxima década.

O relatório foi elaborado a partir da análise de mais de 50 estudos setoriais, entrevistas com 22 especialistas e benchmarking das principais ligas europeias, reunindo tendências, casos práticos e perspectivas para o desenvolvimento da indústria esportiva.

Entre as principais tendências apontadas pelo estudo estão a evolução da inteligência artificial baseada em agentes, capaz de automatizar processos complexos nas organizações esportivas; o avanço da soberania tecnológica e da gestão estratégica de dados; o uso de gêmeos digitais para otimizar o desempenho esportivo, a operação dos estádios e a experiência dos torcedores; além da consolidação dos estádios inteligentes e da hiperpersonalização de conteúdos e serviços por meio da IA.

O relatório também destaca o modelo tecnológico desenvolvido pela LaLiga ao longo da última década, baseado na criação de soluções proprietárias por meio da Sportian, na democratização de dados e ferramentas para os 42 clubes profissionais, em um ecossistema de pesquisa liderado pelo departamento de Football Intelligence e na adoção transversal da inteligência artificial.

Como parte dessa estratégia, 100% dos colaboradores da organização receberam capacitação em IA, desde o uso de ferramentas até a compreensão da regulamentação europeia sobre o tema.

“A tecnologia, e a inteligência artificial em particular, tornou-se uma capacidade estratégica para impulsionar o crescimento e gerar valor para clubes e torcedores. Após mais de uma década de investimentos, queremos compartilhar com a indústria uma visão objetiva sobre as transformações que vão moldar o futuro do esporte”, afirma Javier Tebas, presidente da LaLiga.