Os indicados para a próxima edição da Bola de Ouro foram revelados, com a cerimônia marcada para o dia 26 de outubro de 2026. O Paris Saint-Germain, que venceu a última edição da Liga dos Campeões, teve dez jogadores indicados ao prêmio concedido pela France Football, enquanto a LaLiga EA Sports é a segunda competição nacional com mais candidatos atrás da Ligue 1, somando sete nomes.

Quatro desses sete atletas atuam pelo Real Madrid: Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé e Vinicius Junior. Já os outros três defendem o atual campeão espanhol, o Barcelona: Pau Cubarsí, Lamine Yamal e Rodri.

A Premier League inglesa conta com cinco indicados, a Bundesliga alemã tem quatro e a Saudi Pro League possui dois, enquanto a Serie A e a MLS têm um representante cada nesta lista dos 30 melhores jogadores da temporada 2025/26.

Seis campeões mundiais pela Espanha estão na lista

Após o sucesso na Copa do Mundo, meia dúzia de membros da seleção espanhola foi indicada para a Bola de Ouro deste ano. Isso inclui os já citados Cucurella, Cubarsí, Lamine Yamal, Rodri e Ferran Torres, além do meio-campista do PSG, Fabián Ruiz, revelado nas categorias de base do Real Betis.

Esses seis jogadores passaram pelas categorias de base de Barcelona, Espanyol, Girona, Atlético de Madrid, Villarreal, Valencia e Real Betis em suas trajetórias rumo ao topo, destacando a variedade de academias espanholas no desenvolvimento de talentos de classe mundial.

Messi, Rodri e Dembélé: Os três vencedores anteriores

Há três jogadores na lista dos 30 deste ano que sabem o que é erguer o troféu da Bola de Ouro: Lionel Messi, Rodri e Ousmane Dembélé. Todos os três já atuaram na LaLiga, e Messi conquistou seis de suas oito Bolas de Ouro — um recorde histórico — vestindo a camisa do Barcelona.

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Rodri e Dembélé conquistaram o prêmio representando o Manchester City e o PSG, respectivamente, mas ambos lapidaram seus talentos anteriormente na LaLiga EA Sports. O capitão da seleção espanhola está de volta ao seu país natal após sua transferência de verão para o Barcelona, e busca vencer o prêmio pela segunda vez após liderar sua seleção ao título mundial.

Outras premiações: LaLiga abriga jovens talentos e goleiros de destaque

Vários outros prêmios serão entregues em 26 de outubro, e seus respectivos candidatos também foram anunciados.

Na categoria de Melhor Goleiro do Ano, Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (Barcelona) e Unai Simón (Athletic Bilbao) foram indicados, fazendo da LaLiga a competição com maior representatividade entre os finalistas.

Já no prêmio de Melhor Jovem Talento do Ano, nenhuma liga supera o torneio espanhol em número de concorrentes. A Espanha está representada por Cubarsí, Lamine Yamal e pelo novo reforço do Real Madrid, Yan Diomandé, que se destacou no RB Leipzig na última temporada.

A disputa pelo prêmio de Melhor Treinador do Ano também chama a atenção, com quatro dos cinco candidatos vindo da Espanha. Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, foi indicado, enquanto os espanhóis Luis Enrique, Mikel Arteta e Unai Emery também receberam indicações, embora atuem fora do país. Vincent Kompany, do Bayern de Munique, completa a lista.