Neste sábado, 12, o Real Madrid recebe o Rayo Vallecano, no Santiago Barnabéu, às 16h (horário de Brasília), pela quinta rodada da La Lila 2026/27. De um lado, os merengues ocupam a 3ª posição, com 9 pontos em 4 jogos. Do outro, a equipe do bairro de Vallecas está em 14º lugar, com 4 pontos e o mesmo número de partidas disputadas.

No entanto, as divisões entre as equipes madrilenhas vão além dos desempenhos apresentados no campeonato em questão.

Realeza x operários

Apesar de menos midiático do que o Dérby de Madri (Real x Atlético), o clássico entre Real Madrid e Rayo Vallecano represa uma profunda carga histórica, cultural e social de duas realidades clubísticas divergentes.

O Rayo foi fundado em 1924, quando o Real já carregava a realeza no nome há quatro anos. O nascimento ocorreu em Vallecas, bairro periférico, operário e independente — até anexação forçosa à Madrid, em 1950.

Enquanto a equipe mais rica se orgulha de ser o representante máximo do poder e glamour da realeza espanhola, além de potência mundial, o time mais modesto ostenta as bandeiras de uma comunidade trabalhadora, antifascista e engajada politicamente.

Franquismo na Espanha

A relação de Real Madrid e Rayo Vallecano com a ditadura de Francisco Franco na Espanha (1939–1975) é tambem ponto de divergência. Isso porque, Franco costumava utilizar os sucessos merengues para promover o regime e o nacionalismo espanhol.

Na outra ponta, em reverência às origens, Vallecas era tido no mesmo período como foco de resistência ao fascismo franquista. Torcer para o Rayo era o protesto póssível contra o poder vigente.

Gigante global x potência local

Financeiramente, Real Madrid e Rayo Vallecano habitam esferas distantes. Na temporada 2025/26, o Real Madrid arrecadou 1,221 bilhão de euros (cerca de R$ 7,12 bilhões) em receita operacional, enquanto, no mesmo período, o Rayo trabalhou com um faturamento ordinário estimado em torno de 56 milhões de euros (cerca de R$ 333 milhões).

Essa distância também é expressa em campo: em 48 jogos, foram 34 vitórias para os merengues, 7 empates e 7 vitórias para a equipe de Vallecas.

Diante das raras vitórias do Rayo Vallecano, criou-se a lenda de que, quando ocorrem, é feriado no histórico bairro madrilenho. A última delas, por exemplo, ocorreu em 7 de novembro de 2022, um 3 a 2 no Estádio de Vallecas, pela 13ª rodada de La Liga 2022/23.