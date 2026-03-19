O Real Madrid tem a vantagem de jogar em casa no segundo El Derbi de Madrid da temporada 2025/26 da LaLiga EA Sports, e espera alcançar um resultado muito melhor do que a derrota por 5 a 2 sofrida contra seus rivais da cidade no Riyadh Air Metropolitano, em setembro passado. Aquele resultado confirmou uma tendência recente de dificuldades dos merengues no clássico pela competição nacional.

Embora os Blancos tenham vencido partidas contra o Atlético em outras competições, incluindo um triunfo na semifinal da Supercopa da Espanha em janeiro, eles têm tido dificuldades para somar os três pontos contra seus vizinhos nos últimos tempos.

A última vitória do Real Madrid no clássico pela LaLiga

É preciso voltar a 18 de setembro de 2022 para encontrar o último jogo da liga em que o Real Madrid derrotou o Atlético de Madrid. Aquela foi uma partida fora de casa para os Blancos, que conquistaram a vitória por 2 a 1 graças aos gols de Rodrygo e Fede Valverde no primeiro tempo. Mesmo que Mario Hermoso tenha diminuído para a equipe de Diego Simeone no final, foi insuficiente e o Real Madrid garantiu os três pontos.

Desde então, ocorreram mais seis confrontos pela liga entre os clubes, com o Atlético de Madrid vencendo duas vezes e quatro empates registrados. Todos os três duelos no Bernabéu nas últimas três temporadas terminaram empatados: um 1 a 1 no segundo turno de 2022/23, um 1 a 1 em 2023/24 e outro 1 a 1 em 2024/25.