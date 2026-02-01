Em uma manhã de domingo tensa e repleta de reviravoltas no Santiago Bernabéu, o Real Madrid precisou suar até o último minuto para superar o Rayo Vallecano por 2 a 1. Válida pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, a partida foi marcada pela lesão precoce de Bellingham, um golaço de Vinícius Júnior e um pênalti decisivo convertido por Kylian Mbappé nos acréscimos, mantendo viva a perseguição ao líder Barcelona.
Lesão de estrela e pintura brasileira
O confronto começou com um revés significativo para os donos da casa. Logo aos 8 minutos, Jude Bellingham sentiu dores na coxa esquerda após uma arrancada e precisou ser substituído, dando lugar a Brahim Diaz. Apesar do baque inicial, o Real Madrid manteve o controle da posse e encontrou o caminho das redes graças ao talento individual.
Aos 15 minutos, Vinícius Júnior protagonizou o lance mais bonito da partida. O brasileiro arrancou pela esquerda, invadiu a área e, com categoria, chutou colocado no ângulo oposto do goleiro Batalla, abrindo o placar com um golaço. O time merengue seguiu pressionando e quase ampliou com Arda Guler e o próprio Vinícius, mas foi para o intervalo com a vantagem mínima.
Susto, empate e milagre de Courtois
O cenário mudou drasticamente no início da segunda etapa. O Rayo Vallecano voltou mais agressivo e, aos 49 minutos, chegou ao empate. Gumbau cruzou, Álvaro García ajeitou e Jorge de Frutos antecipou a marcação para igualar o marcador. O gol desestabilizou o Real Madrid, que viu o adversário crescer no jogo.
O momento mais crítico para os anfitriões ocorreu aos 64 minutos. Andrei disparou sozinho em um contra-ataque fulminante e ficou cara a cara com o gol. Foi quando apareceu a estrela de Thibaut Courtois, que saiu fechando o ângulo e operou um milagre com os pés, evitando a virada que poderia ter sido catastrófica para as pretensões do Real na LaLiga.
Expulsões e o pênalti salvador
A reta final foi de pura pressão e nervosismo. Mbappé chegou a acertar o travessão aos 68 minutos, mas a dinâmica do jogo mudou definitivamente aos 82, quando Ciss foi expulso após uma entrada dura em Ceballos. Com um jogador a mais, o Real Madrid montou um cerco à área adversária.
A insistência foi recompensada já nos acréscimos. Aos 52 minutos do segundo tempo (90’+7), Brahim Diaz invadiu a área e foi derrubado por Nobel Mendy. O árbitro assinalou pênalti, confirmado pelo VAR. Com frieza, Kylian Mbappé cobrou no canto e garantiu a vitória. Antes do apito final, o clima esquentou ainda mais e Pep Chavarría também foi expulso pelo lado do Rayo.