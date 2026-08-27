Bradley Barcola, de 23 anos, está perto de ser o novo reforço do Liverpool. De acordo com veículos da imprensa inglesa, como BBC, Daily Mail e Sky Sports, o clube inglês tem um acordo para contratar o atacante francês do PSG por 120 milhões de libras (cerca de R$ 842 milhões).
Antes deste acordo, o PSG pedia 145 milhões de libras (cerca de R$ 1,01 bilhão) por Barcola. As conversas, porém, avançaram nas últimas 48 horas e um acordo definitivo está próximo. Neste momento, restam apenas alguns detalhes para finalizar a negociação, segundo a imprensa inglesa.
A contratação de Barcola visa suprir a saída de Mohamed Salah, hoje no Trabzonspor, da Turquia. A chegada do francês, contudo, coloca em xeque o futuro de Cody Gakpo no Anfield, segundo a apuração. Tanto Tottenham quanto Manchester City demonstraram interesse no atacante holandês.
Cofres abertos
Caso a transferência seja concretizada por 120 milhões de libras, Barcola se tornará a segunda contratação mais cara da história do Liverpool. Quem ocupa o primeiro lugar é o atacante sueco Alexander Isak, contratado por 125 milhões de libras (cerca de R$ 877 milhões). O alemão Florian Wirtz, contratado por 107 milhões de libras (cerca de R$ 751 milhões), é quem fecha o pódio.